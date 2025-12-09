Orbán Viktor: a hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz

„Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. Hadigazdaságot építenek. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból.” – foglalta össze a lényeget három mondatban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: ki kell maradni a háborúból! (Fotó: NurPhoto via AFP)

„A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz. Ez a háború ez nincs messze. De nem csak földrajzi okokból nincs messze, mert a szomszéd országban van, hanem politikailag is közel van. És most nem akarom az adventjüket elrontani, de azt kell mondanom, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van. Nem lehet, meg esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént, ott ülök köztük. Döntés van. Le is írták, sőt el is mondják. Van az a hivatalos európai uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra egy Oroszországgal megvívandó háborúra. Hadigazdaságot építenek. Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket. Nem azért ez a neve, mert nem volt jobb ötletünk, hanem azért, mert ez a veszély. Ha nem tudod megakadályozni, hogy Európa belemasírozzon egy háborúba, akkor mit tehetsz magyarként? Itt csak ki kell nyitni a történelemkönyvet, itt nincs új feladat: ki kell maradni a háborúból”

– fogalmaz Orbán Viktor.