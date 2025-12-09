Orbán Viktor: ezzel garantáltuk az Európai Unió legolcsóbb energiaárait

„3 lépésben a magyar energiabiztonságért. Ezzel garantáltuk az Európai Unió legolcsóbb energiaárait és megvédtük a rezsicsökkentést.” – írta friss videója mellé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Jöjjenek a részletek!

Orbán Viktor komoly megállapodásokat tett a magyar energiabiztonságért (Fotó: MW)

„Magyarország megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankció nem érinti Magyarországot. Megállapodtunk az oroszokkal a múlt héten, hogy ők továbbra is szállítani, adni fogják azt az olajat és gázt, ami Magyarország energiaellátása szempontjából kulcskérdés. És ma megállapodtam elnök úrral arról, hogy önök törökök pedig biztosítják az útvonalat, ahogyan azt el tudjuk juttatni Oroszországból Magyarországra. Ez a garancia egy komoly dolog, szükség is lehet rá. Csak ebben az évben 7,5 milliárd köbmétert hoztunk eddig önökön keresztül Magyarországra”

– mondta a kormányfő hétfőn Törökországban.