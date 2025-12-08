Orbán Viktor: Európa sokat köszönhet Törökországnak!
Köszönetet mondott a török elnöknek.
Orbán Viktor a Facebookon köszönte meg Európa nevében Erdogan migrációval kapcsolatos tevékenységét.
Európa sokat köszönhet Törökországnak! Erdogan elnök minden évben több százezer migránst tartóztat fel.
- állítja Orbán Viktor a Facebookon, aki hétfőn délután tárgyalt Erdogan török elnökkel. Ezzel lezárult a három állomásból álló tárgyalás, amelyben biztosította Magyarország energiaellátását.
