Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását
Három lépésben biztosította az energiaellátást.
Orbán Viktor a Facebookon jelezte: most már semmi akadálya Magyarország energiaellátásának, hiszen azt három lépésben, három tárgyalással biztosította.
Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását.
Washingtonban elintéztük, hogy ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció.
Moszkvában elintéztük, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.
Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra.
- írta a miniszterelnök Facebook oldalán, az Erdogannal való tárgyalása után.
