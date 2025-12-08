Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását

Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását.

Washingtonban elintéztük, hogy ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció.

Moszkvában elintéztük, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.

Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra.