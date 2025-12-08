RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását

Három lépésben biztosította az energiaellátást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 18:48
Orbán Viktor Erdogan Magyarország

Orbán Viktor a Facebookon jelezte: most már semmi akadálya Magyarország energiaellátásának, hiszen azt három lépésben, három tárgyalással biztosította.

ORBÁN Viktor; ERDOGAN, Recep Tayyip
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Washingtonban elintéztük, hogy ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció.

Moszkvában elintéztük, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.

Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra.

- írta a miniszterelnök Facebook oldalán, az Erdogannal való tárgyalása után.

