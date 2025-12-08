RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Lázadás indul! Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit

Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 16:06
Orbán Viktor Erdogan Migrációs Paktum

Orbán Viktor ismét erősen kiállt a magyar emberek érdekei mellett: Magyarország nem hajlandó a Migrációs Paktum végrehajtására.

DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Orbán Viktor
Fotó: MW

Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat. Ez elfogadhatatlan. Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére.


Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!

- írta a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök, aki az imént tárgyalt Erdogan török elnökkel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu