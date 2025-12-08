Orbán Viktor: Lázadás indul! Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit
Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért.
Orbán Viktor ismét erősen kiállt a magyar emberek érdekei mellett: Magyarország nem hajlandó a Migrációs Paktum végrehajtására.
Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat. Ez elfogadhatatlan. Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére.
Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!
- írta a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök, aki az imént tárgyalt Erdogan török elnökkel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre