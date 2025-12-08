Orbán Viktor: Lázadás indul! Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit

Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat. Ez elfogadhatatlan. Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére.

Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!