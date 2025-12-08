Hihetetlen szám: nem hiszed el hányszor találkozott már Orbán Viktor a török elnökkel
Elárulta mi a kulcs Erdogan szimpátiájához.
Orbán Viktor a Facebookon osztot megy egy videót, amelyben rövid interjút ad mielőtt közvetlenül találkozna Erdogan török elnökkel.
Harminckettedik alkalommal fogunk találkozni. Ez randevúból is sok. Ilyenkor már nem izgul az ember.
- mondta el Orbán Viktor Facebook-videójában. Majd útitársa tovább kérdezte:
- Ilyenkor honnan tudja, hogy hova kell lépni, hova kell állni, melyik irányba kell menni?
- Figyelni kell. A dolgok egyszerűbbek, mint amilyennek tűnnek. Azt kell csinálni, mint a házigazda. Csak egy fél lépéssel mindig lemaradva.
- Hogyan készül egy ilyenre?
- Hát hosszú évek munkája. Benne van az ember fejében. És reggel mindig jön a külügyminiszter úr, és pontról pontra, szóról szóra, betűről betűre átvesszük, hogy miről fogunk tárgyalni. De a nagy ügyeket tudni kell séróból.
- És mik most a nagy ügyek?
Energia, kereskedelem, béke. A törökök a legjobb és legsikeresebb békeközvetítők ezidáig. Ők ugyanúgy szenvednek a háborútól, mint mi. Migráció. A török elnök ebben az évben is 100.000 migránst fogott meg. Nem engedi ki őket Törökország területéről, és összességében már 3 millió migráns tartózkodik Törökország területén. Ha ő ezt nem tenné, egész Európa úszna a menekült áradatban.
- Van-e valami külön trükk, amit Erdogan elnök úrhoz tudni kell, vagy ön már megfigyelte, hogy mit szeret?
- Régivágású úriemberről beszélünk. Mértéktartás, türelem, higgadt okfejtés és tisztelet. Na lássuk, mire jutunk.
