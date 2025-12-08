Orbán Viktor: "most a török elnökkel kell megegyeznem"

Indulunk Erdogan elnök úrhoz.

Az amerikai elnökkel megegyeztem, hogy nincsen szankció a magyar gázszállításokon, az orosz elnökkel megegyeztem, hogy ad gázt, most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra, mert Oroszországból a gáz a háború óta csak Törökországon keresztül tud jönni.

Idén már 7,5 milliárd köbmétert hoztunk, jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit.