Orbán Viktor: "most a török elnökkel kell megegyeznem"
Fontos találkozóra készül a miniszterelnök.
Orbán Viktor Messenger csatornáján jelentette be, hogy hamarosan a török elnökkel, Erdogannal fog tárgyalni a magyarok energiaellátásáról. Ez az utolsó lépés ahhoz, hogy bebiztosítsa a gázszállítást.
Indulunk Erdogan elnök úrhoz.
Az amerikai elnökkel megegyeztem, hogy nincsen szankció a magyar gázszállításokon, az orosz elnökkel megegyeztem, hogy ad gázt, most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra, mert Oroszországból a gáz a háború óta csak Törökországon keresztül tud jönni.
Idén már 7,5 milliárd köbmétert hoztunk, jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit.
- mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a saját Messenger csatornáján keresztül, amelynek "Egyenesen Viktortól" a neve, és ITT lehet feliratkozni.
