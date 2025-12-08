RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "most a török elnökkel kell megegyeznem"

Fontos találkozóra készül a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 14:33
Módosítva: 2025.12.08. 14:34
Orbán Viktor Messenger csatornáján jelentette be, hogy hamarosan a török elnökkel, Erdogannal fog tárgyalni a magyarok energiaellátásáról. Ez az utolsó lépés ahhoz, hogy bebiztosítsa a gázszállítást.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Fotó: MW

Indulunk Erdogan elnök úrhoz. 

Az amerikai elnökkel megegyeztem, hogy nincsen szankció a magyar gázszállításokon, az orosz elnökkel megegyeztem, hogy ad gázt, most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra, mert Oroszországból a gáz a háború óta csak Törökországon keresztül tud jönni. 

Idén már 7,5 milliárd köbmétert hoztunk, jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit. 

- mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a saját Messenger csatornáján keresztül, amelynek "Egyenesen Viktortól" a neve, és ITT lehet feliratkozni.

 

