Orbán Viktor: Minimálbér-emelés vs. Tisza-megszorítócsomag – videó!

A kormányfő sajtótájékoztatón ismertette a részleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
Orbán Viktor bérmegállapodás minimálbér

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy aláírja a jövő évi bérmegállapodást, ami szerint jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeli a kormány. Orbán Viktor később sajtótájékoztató keretében ismertette az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Minimálbér-emelés vs. Tisza-megszorítócsomag

A miniszterelnök a sajtótájékoztatóról most egy friss videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. A posztban egyértelművé tette, hogy mi a különbség a kormány döntései és a Tisza megszorítócsomagja között.

Minimálbér-emelés vs. Tisza-megszorítócsomag

– fűzte hozzá a videóhoz a kormányfő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
