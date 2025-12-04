Orbán Viktor: Minimálbér-emelés vs. Tisza-megszorítócsomag – videó!

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy aláírja a jövő évi bérmegállapodást, ami szerint jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeli a kormány. Orbán Viktor később sajtótájékoztató keretében ismertette az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Minimálbér-emelés vs. Tisza-megszorítócsomag

A miniszterelnök a sajtótájékoztatóról most egy friss videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. A posztban egyértelművé tette, hogy mi a különbség a kormány döntései és a Tisza megszorítócsomagja között.

– fűzte hozzá a videóhoz a kormányfő.