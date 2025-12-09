RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: bicskanyitogató

Brüsszel döntött: vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.

„Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen.” – írja Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-bejegyzésében.

Majd így folytatja a miniszterelnök: „Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek. A déli irányt lezártuk, de a migrációs paktummal nyakunkon a nyugati front. A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.”
Ezek után nyomatékosan megjegyzi: „Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre. De július messze van. Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett.”

 

