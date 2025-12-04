RETRO RÁDIÓ

Háború felé tart Európa – ne vigyék meghalni a gyerekeinket!

Nem akarunk koporsókat látni! Európa a teljes háborús pszichózis jeleit mutatja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
„Egy atombomba felrobbanása akkora fény- és hőhatással jár, amekkorát az emberi elme képtelen felfogni. A százmillió Celsius-fok négyszer vagy ötször forróbb, mint a Nap hőmérséklete” – írja Annie Jacobsen Atomháború című könyvében. Ez sokáig olyan fikciónak tűnt, amivel az emberiségnek soha többé nem kell foglalkoznia. Most más a helyzet. Az európai vezetők elkötelezték magukat a háború mellett. 

A kegyetlen háború egyik pillanatképe Fotó: Dmytro Larin /  Shutterstock 

De nézzük csak meg, mit mondanak Európa vezetői:

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke: „Európának harcolnia kell!!”
  • Alexander Stubb, Finnország elnöke: „Új nukleáris korszak kezdődött!”
  • Friedrich Merz, német szövetségi kancellár: „A békeidőnek vége!”
  • Mark Rutte, NATO-főtitkár: „Készen állunk nukleáris fegyverek bevetésére!”
  • Vlagyimir Putyin: „Új nukleáris fegyvereket fejlesztünk!”
  • Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője: „Európa hadigazdaság kell, hogy legyen!”

(Érdemes megnézni azt is, mit mond Weber pártfogoltja, Magyar Péter: „A végső győzelemig segítjük Ukrajnát!”)

Háborús pszichózis Európában

Már több országban elkezdődött a hadkötelesek összeírása, a 18 éven felüliek sorozása. Így van ez például a szomszédos Horvátországban is, ahol minden 18. életévét betöltött férfi még ebben az évben behívót kap.  A Tisza Párt horvát testvérpártja is támogatta ezt. Dániában sorozzák a nőket is, hogy kiket, azt sorsolással döntik el. Németországban pedig négy lépcsőben vezetik be a hadkötelezettséget, visszahozzák a sorkatonaság intézményét. Európa tehát a háború felé zakatol, és ennek Magyarországon is vannak támogatói: elég, ha felidézzük Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértőjének szavait: „Ha kell, mindenkit berántunk!” Magyar Péter kedvenc katonája tehát, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, alig várja, hogy háborúba vezethesse Magyarországot – írja a Bors.

A háború arca: épülettörmelék alá szorult fiáról vár híreket egy zokogó férfi Kijevben 2025. június 17-én Fotó: Jevhen Maloletka /  MTI

Ez nem a mi háborúnk!

Ez viszont nem a mi háborúnk! Nem akarjuk koporsókban visszakapni a gyerekeinket! Az orosz és ukrán katonaáldozatok számát 1,4 millióra teszik, a civil áldozatok terén még nagyobb a titkolózás. Ebből a magyarok nem kérnek! Egy háború teljesen tönkretenné a magyarokat pénzügyileg is – Brüsszel már 180 milliárd eurót küldött Ukrajnának, és még többet akar. Az Orbán Viktor által vezetett magyar nemzeti kormány erre biztosan nemet mond.

 

