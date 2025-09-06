Orbán Viktor: Sem Brüsszel, sem a kiskakas nem visz bele minket a háborúba!

A miniszterelnök a közösségi oldalon ismét megemlékezett a pénteken elhunyt Kásler Miklósról, minden érintettet az Otthon Start Program nyújtotta lehetőségek kihasználására buzdított, megosztotta véleményét az ukrajnai háborúról és az orosz olajról, és a ma esti meccsről sem feledkezett meg – írja a Ripost.

Orbán Viktor ezt írta: „Még 1 nap Kötcséig.

Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudhatod, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt. Az Otthon Starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel.

Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá!

Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak. Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat.

Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia! A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze “nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De “a választás után mindent lehet”. Magyarországnak békepárti kormány kell!

A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már “mindent lehet”. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás.

Nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak. Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén. Kövessétek élőben!

De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!

Még 218 nap.” – zárta posztját a kormányfő.