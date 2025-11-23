RETRO RÁDIÓ

"Ez a zsűri nagyon szigorú..." - így reagáltak a Tisza Párt jelöltjeire von der Leyenék

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom osztotta meg egy videót.

„Ez a zsűri nagyon szigorú, csak akkor engedik tovább a jelölteket, ha minden kérésüket végrehajtják” – írta legújabb videójához a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A mesterséges intelligenciával készült felvételen egy képzeletbeli tehetségkutató zsűrije jelenik meg - szúrta ki a Mandiner.

A felvételen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője látható, amint elismerően beszélnek a tiszás jelöltekről. A képzeletbeli tehetségkutató műsorvezetőjeként Magyar Péter „szerepelt”, az „indulók” között pedig olyan tiszás politikusok jelentek meg, mint például Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán.


 

 

