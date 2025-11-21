Szepesfalvy Anna: Nem csak szájkosár-frakciója van a Magyar Péternek a fővárosban, hanem napraforgó is

„Nem csak szájkosár-frakciója van Magyar Péternek a fővárosban, hanem napraforgó is” - kezdte szókimondó bejegyzésében Szepesfalvy Anna.

Péntek reggel a frakcióvezetői egyeztetésen Tüttő Kata jelölése egyáltalán nem váltott ki tiltakozást a Tisza-frakcióból — sőt, Bujdosó Andrea frakcióvezető támogatólag bólogatott. Majd nem telik el egy óra, és Magyar Péter máris rájuk borította az asztalt: berezelt a felelősségtől, és egyből hárításba, mutogatásba kezdett.

„Pedig, tetszik vagy sem, a Tisza a fővárosban irányító szerepben van. Ők adják Karácsony többségét, mégis egy éve semmiért nem vállalnak felelősséget. Nem adnak helyettest, nem támogatnak helyettest, de a csődköltségvetést politikai pozíciókért cserébe megszavazták. Tőlünk, Karácsony ellenzékeként hiába várják, hogy egy szocialista jelöltet támogassunk. Jól ismerjük milyen az, amikor ők kerülnek pozícióba — nem kívánunk ehhez asszisztálni” - folytatódott Szepesfalvy Anna posztja, melyben rávilágított az igazságra.

Fidesz fővárosi képviselője zárta sorait: „A Tisza Párt egy ország irányításához kér felhatalmazást, miközben egy város irányításának felelőssége elől is elugranak. Szégyen! Marad a vádaskodás és a vergődés.”