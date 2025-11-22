RETRO RÁDIÓ

Ígéretet tett a francia elnök: hamarosan elárulja, mit gondol az ukrán korrupcióról

Emmanuel Macront a G20-csúcson kérdezték. A francia elnök a Magyar Nemzet kérdésére adott választ.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
G20 Emmanuel Macron francia elnök ukrán korrupció

Johannesburgban, a G20-csúcs plenáris ülése után, a kétoldalú találkozók során kérdezte a Magyar Nemzet a francia elnököt arról, mit gondol az ukrán korrupcióról. Emmanuel Macron a kérdésre ugyan nem válaszolt, azonban azt megígérte, a sajtótájékoztatóján felelni fog rá.

Így érkezett a francia elnök, Emmanuel Macron  a G20 talákozóra / Fotó: LEON NEAL / POOL

A világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton kezdődött meg a dél-afrikai Johannesburgban. A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. Az eseményen az Európai Unió is képviselteti magát, Emmanuel Macron mellett Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is jelen van a találkozón. 


 

 

