Mutatjuk: Itt fog megszállni Orbán Viktor Washingtonban

A miniszterelnök hamarosan Washingtonba repül, ahol már előkészített lakosztály várja. Donald Trump a Blair House-ban kínál neki szállást, amely a források szerint az Amerikai Egyesült Államok legelőkelőbb vendégháza.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Washington DC-ben található Blair House a Fehér Ház közvetlen közelében helyezkedik el, így tökéletesen működik államfők, miniszterelnökök és magas rangú tisztségviselők elszállásolására, amikor az országba küldöttségek érkeznek. Ha egy tisztségviselőt meghívnak a Blair House-ba, az az amerikai kormány tiszteletének és barátságának kifejezését jelenti.

Olyan személyek neve szerepel eleddig a híres szálloda vendégkönyvében, mint Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Nyikita Hruscsov, Mihail Gorbacsov, Helmut Kohl, Nelson Mandela, Lech Wałęsa, Margaret Thatcher, II. Erzsébet királynő, Angela Merkel, François Mitterrand, Vlagyimir Putyin, Hoszni Mubarak, Borisz Jelcin, vagy Vacláv Havel, valamint sok más uralkodó és államfő a világ minden tájáról.

Idén januári beiktatása óta Trump elnök már fogadta a Blair House-ban Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, Mark Carney kanadai miniszterelnököt, Emmanuel Macron francia elnököt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, Javier Milei argentin elnököt, Recep Tayyip Erdoğan török elnököt és Narendra Modi indiai miniszterelnököt is. Ehhez a listához csatlakozik majd Orbán Viktor is, mikor megszáll az előkelő vendégházban.

A Blair House-ról készült képeket ide kattintva tudod megnézni.