Orbán Viktor a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is tárgyal Donald Trumppal

,,Magyar napok Amerikában. Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is." – írja Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb videójában, amit a közösségi médiában osztott meg.

Óriási delegációval az oldalán fog találkozni Orbán Viktor az Egyesült Államok elnökével. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Gazdasági ügyekről is tárgyalni fog Orbán Viktor és Donald Trump

Egy magyar napot csinálunk Washingtonban. Nem csak arról van szó, hogy én találkozom az Amerikai Egyesült Államok elnökével, ami persze önmagában is magyar kormány feje találkozik az amerikai elnökkel, annak van jelentőség a mi szempontunkból. De szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban. Tehát gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek, vezetői nemzetbiztonsági főtanácsadó is itt tovább. Tehát egy nagy delegációval megyünk, mindenkinek meg vannak a partnerei, és egy teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik az amerikai-magyar kapcsolatoknak. A legmagasabb szintű tárgyaláson ennek egyik fontos eleme a béke, de nekünk magyaroknak más fontos eleme is van, mert gazdasági ügyekről tárgyalunk már hosszú hónapok óta is. Úgy érzem, hogyha ott nem rontjuk el, és miért rontanánk, akkor egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudunk hozni

– hangzott el Orbán Viktor pénteki interjújában, a Kossuth Rádióban.