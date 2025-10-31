Orbán Viktor: aki a háborút támogatja, az adóemelést és a pénzelvonást támogatja
Háborúról, békéről, a Trump-találkozóról, a 14. havi nyugdíjról és a magyar gazdaságról egyaránt beszélt Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban.
A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának pénteki vendége volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Fontos témák kerültek terítékre.
Orbán Viktor azzal kezdte a beszélgetést, hogy a világban egy új fegyverkezési verseny alakul ki a nagyhatalmak között. A miniszterelnök úgy látja, hogy az első világháború előtti éveket idézi a mai nemzetközi közhangulat.
Senki nem akart egy nagy európai háborút, de aztán sorra beleszédelegtek az európai országok vezetői
– fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő szerint nehéz elképzelni, hogy magas rangú tanácskozásokon milyen durva mondatok hangzanak el. Példaként említette Ursula von der Leyent, az elnök asszony úgy fogalmazott: 5 éven belül készen kell állnia Európának a háborúra. Orbán Viktor szerint ezért érdemes már most észnél lenni és keményen kiállni amellett, hogy Magyarország nem lesz a háború részese.
A miniszterelnök elmondta, 2024-hez képest 2025-ben jobb a helyzet, mert akkor még az Egyesült Államok is háborúpárti volt, míg most „már csak” az európai vezetők szenvednek háborús pszichózisban. Orbán Viktor kijelentette: Donald Trump béketörekvéseinek a legnagyobb ellenlábasai az európai vezetők, az úgynevezett hajlandók koalíciója.
„Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja”
Aki a háborút támogatja, az adóemelést és a pénzelvonást támogatja, mert Brüsszelnek nincsen pénze – nyomatékosította. Orbán Viktor elmondta: Brüsszel pénze abból áll, hogy a tagállamok elküldik neki a pénzt.
Pénz már nincs, úgy akarunk finanszírozni egy háborút, hogy közben erre egyetlen fityingünk sincs. Vagy az emberektől kell elvenni a pénzt, ahogyan azt a Tisza mondja, vagy jelentős hitelt kell felvenni – figyelmeztetett a magyar miniszterelnök.
Az USA elnöke békét akar, és az a magyar érdek, hogy a vita az amerikai elnök javára dőljön el – jelentette ki a kormányfő.
„Egy magyar napot csinálunk Washingtonban”
A jövő heti amerikai elnökkel való találkozójáról azt mondta a kormányfő, hogy nem csupán egy találkozóról van szó, hanem egy magyar napot csinálunk Washingtonban – ismertette a kormányfő. Egy teljes áttekintése történik a magyar-amerikai kapcsolatoknak – tette hozzá. Egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési megállapodást szeretnénk kötni – közölte a kormányfő.
„A tiszás tanácsokkal az a baj, hogy ezeket már kipróbáltuk, de nem váltak be”
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a közgazdász egy képzett ember, aki ha ránéz egy helyzetre, akkor a számok alapján mond egy javaslatot. Ezzel szemben a gazdaságpolitikus nem számokat, hanem embereket lát. Éppen ezért szükségünk van közgazdasági tudásra, de nem kell minden esetben hallgatni rájuk – tette hozzá.
A tiszás tanácsokkal az a baj, hogy ezeket már kipróbáltuk, de nem váltak be.
– összegzett Orbán Viktor.
Itt sikeres gazdaságpolitika csak 2010 után volt, tehát pont annak az ellenkezője, amit korábban csináltak. Spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani – mondta a kormányfő a Kossuth rádióban.
A magyar gazdaság azért nem tud gyorsabban növekedni, mert háború van.
Ha a pénz Ukrajnába megy, akkor nem tud lendületet venni az európai gazdaság. A mindennapi megélhetés terhe csökken, ha véget ér a háború – mondta.
Az egy kész csoda, ha egy háborúban leblokkolt időben egyszerre fusson egy 3 százalékos hitelprogram, egy béremelési és adócsökkentési program.
Mindennek persze van kockázata, de az emberek számára ez ad lehetőséget az előrelépésre – tette hozzá.
