A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának pénteki vendége volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Fontos témák kerültek terítékre.

Orbán Viktor: aki a háborút támogatja, az adóemelést és a pénzelvonást támogatja (Fotó: Fischer Zoltán / MTI)

Orbán Viktor azzal kezdte a beszélgetést, hogy a világban egy új fegyverkezési verseny alakul ki a nagyhatalmak között. A miniszterelnök úgy látja, hogy az első világháború előtti éveket idézi a mai nemzetközi közhangulat.

Senki nem akart egy nagy európai háborút, de aztán sorra beleszédelegtek az európai országok vezetői

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint nehéz elképzelni, hogy magas rangú tanácskozásokon milyen durva mondatok hangzanak el. Példaként említette Ursula von der Leyent, az elnök asszony úgy fogalmazott: 5 éven belül készen kell állnia Európának a háborúra. Orbán Viktor szerint ezért érdemes már most észnél lenni és keményen kiállni amellett, hogy Magyarország nem lesz a háború részese.

A miniszterelnök elmondta, 2024-hez képest 2025-ben jobb a helyzet, mert akkor még az Egyesült Államok is háborúpárti volt, míg most „már csak” az európai vezetők szenvednek háborús pszichózisban. Orbán Viktor kijelentette: Donald Trump béketörekvéseinek a legnagyobb ellenlábasai az európai vezetők, az úgynevezett hajlandók koalíciója.

„Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja”

Aki a háborút támogatja, az adóemelést és a pénzelvonást támogatja, mert Brüsszelnek nincsen pénze – nyomatékosította. Orbán Viktor elmondta: Brüsszel pénze abból áll, hogy a tagállamok elküldik neki a pénzt.

Pénz már nincs, úgy akarunk finanszírozni egy háborút, hogy közben erre egyetlen fityingünk sincs. Vagy az emberektől kell elvenni a pénzt, ahogyan azt a Tisza mondja, vagy jelentős hitelt kell felvenni – figyelmeztetett a magyar miniszterelnök.

Az USA elnöke békét akar, és az a magyar érdek, hogy a vita az amerikai elnök javára dőljön el – jelentette ki a kormányfő.

„Egy magyar napot csinálunk Washingtonban”

A jövő heti amerikai elnökkel való találkozójáról azt mondta a kormányfő, hogy nem csupán egy találkozóról van szó, hanem egy magyar napot csinálunk Washingtonban – ismertette a kormányfő. Egy teljes áttekintése történik a magyar-amerikai kapcsolatoknak – tette hozzá. Egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési megállapodást szeretnénk kötni – közölte a kormányfő.