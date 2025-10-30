RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor fontos bejelentést tett: Nekünk felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében

A kormány meghosszabbítja és újabb 14 élelmiszerre terjeszti ki az árrésstopot. Orbán Viktor a választási kampányról is beszélt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 14:48
Orbán Viktor választás árstop

,,Mi egy kormányzópárt vagyunk. Nekünk nemcsak kampányolnunk kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében." - írja Orbán Viktor legfrissebb videójához. 

Orbán Viktor kormány meghosszabbítja és újabb 14 élelmiszerre terjeszti ki az árrésstopot
Orbán Viktor kormány meghosszabbítja és újabb 14 élelmiszerre terjeszti ki az árrésstopot Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor hangsúlyozta a következő időszak célkitűzéseit is

  • ,,Meghosszabbítjuk és újabb 14 élelmiszerre kiterjesztjük az árrésstopot.
  • 15 százalékkal megemeljük a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban.
  • Megduplázzuk a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat."

Mi egy kormányzópárt vagyunk. Ezért az energiáink nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani. Ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra fel kell készülni. Ha nem készülsz fel, alulmaradsz. Következésképpen folyamatosan állunk át a kormányzati működésről egy kampányműködésre. Vannak előttünk nagyon fontos dolgok, gazdasági döntések, családpolitikai döntések, 3%-os Otthonteremtési hitelnek a végig vitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez. Nekünk a kormányzati felelősség és felkészülés a választásra koordináta rendszerben kell elhelyezni a mozgásunkat. Mi egy kormányzó párt vagyunk, ez azt jelenti, hogy komolynak kell lenni és felelősségteljesen kell viselkedni és úgy is kell felkészülnünk a választásra

– mondta a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu