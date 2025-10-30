Orbán Viktor fontos bejelentést tett: Nekünk felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében
A kormány meghosszabbítja és újabb 14 élelmiszerre terjeszti ki az árrésstopot. Orbán Viktor a választási kampányról is beszélt.
,,Mi egy kormányzópárt vagyunk. Nekünk nemcsak kampányolnunk kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében." - írja Orbán Viktor legfrissebb videójához.
Orbán Viktor hangsúlyozta a következő időszak célkitűzéseit is
- ,,Meghosszabbítjuk és újabb 14 élelmiszerre kiterjesztjük az árrésstopot.
- 15 százalékkal megemeljük a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban.
- Megduplázzuk a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat."
Mi egy kormányzópárt vagyunk. Ezért az energiáink nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani. Ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra fel kell készülni. Ha nem készülsz fel, alulmaradsz. Következésképpen folyamatosan állunk át a kormányzati működésről egy kampányműködésre. Vannak előttünk nagyon fontos dolgok, gazdasági döntések, családpolitikai döntések, 3%-os Otthonteremtési hitelnek a végig vitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez. Nekünk a kormányzati felelősség és felkészülés a választásra koordináta rendszerben kell elhelyezni a mozgásunkat. Mi egy kormányzó párt vagyunk, ez azt jelenti, hogy komolynak kell lenni és felelősségteljesen kell viselkedni és úgy is kell felkészülnünk a választásra
– mondta a kormányfő.
