Gulyás Gergely: Orbán Viktor november 7-én találkozik Donald Trumppal

A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehér Házban, a találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimenetéléről is tárgyalnak majd – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön.

Gulyás Gergely azt mondta: hosszabb ideje folynak a találkozó előkészületei, a cél az, hogy az egyeztetés a magyar–amerikai kapcsolatok és a magyar gazdaság szempontjából is eredményes legyen, ezért energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodásokat fogadnak majd el.

Hozzátette: a találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai–orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz–ukrán békemegállapodásig.

Jelezte: örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben nincs vita, hogy a helyszín Budapest lesz.