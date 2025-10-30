RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: Orbán Viktor november 7-én találkozik Donald Trumppal

A két elnök jövő heti találkozójára Washingtonban kerül sor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 11:03
Módosítva: 2025.10.30. 12:45
Orbán Viktor Donald Trump Kormányinfó találkozó

A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehér Házban, a találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimenetéléről is tárgyalnak majd – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely: A tervezett békecsúcs helyszíne Budapest lesz Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely azt mondta: hosszabb ideje folynak a találkozó előkészületei, a cél az, hogy az egyeztetés a magyar–amerikai kapcsolatok és a magyar gazdaság szempontjából is eredményes legyen, ezért energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodásokat fogadnak majd el.

Hozzátette: a találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai–orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz–ukrán békemegállapodásig.

Jelezte: örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben nincs vita, hogy a helyszín Budapest lesz.

 

