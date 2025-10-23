Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten! - Videó!

A Békemenet után továbbra is sűrű programja van a miniszterelnöknek, akivel a brüsszeli EU-csúcs felé tartva készített villáminterjút a repülőgépen Bohár Dániel – írja a Magyar Nemzet.

Ha az érem egyik oldalán a Békemenet látható, a másikon a budapesti békecsúcs tükröződik, állítja Orbán Viktor.

Rossz hír a háborúpártiaknak, de jó azoknak, akik a békére törekszenek: az amerikaiak továbbra sem mondtak le a békecsúcs megrendezéséről – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt, és ezt Bohár Dániel idézte a kormányfőnek.

A Békemenet meg a békecsúcs ugyanannak az éremnek két oldala

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy azért lesz békecsúcs Magyarországon, mert van Békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, és amely ezt a kormányt adja Magyarországnak.