Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten! - Videó!
A Békemenet és a békecsúcs valójában ugyanannak az éremnek a két oldala. Ha az érem egyik oldalán a Békemenet látható, a másikon a budapesti békecsúcs tükröződik, állítja Orbán Viktor.
A Békemenet után továbbra is sűrű programja van a miniszterelnöknek, akivel a brüsszeli EU-csúcs felé tartva készített villáminterjút a repülőgépen Bohár Dániel – írja a Magyar Nemzet.
Rossz hír a háborúpártiaknak, de jó azoknak, akik a békére törekszenek: az amerikaiak továbbra sem mondtak le a békecsúcs megrendezéséről – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt, és ezt Bohár Dániel idézte a kormányfőnek.
A Békemenet meg a békecsúcs ugyanannak az éremnek két oldala
– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy azért lesz békecsúcs Magyarországon, mert van Békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, és amely ezt a kormányt adja Magyarországnak.
Tehát ha vannak ilyen civil mozgalmak, akkor van békepárti kormány, ha van békepárti kormány, ami elég bátor és ügyes, akkor lesz békecsúcs Budapesten
