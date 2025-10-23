RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten! - Videó!

A Békemenet és a békecsúcs valójában ugyanannak az éremnek a két oldala. Ha az érem egyik oldalán a Békemenet látható, a másikon a budapesti békecsúcs tükröződik, állítja Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 20:58
Orbán Viktor október 23. Békemenet

A Békemenet után továbbra is sűrű programja van a miniszterelnöknek, akivel a brüsszeli EU-csúcs felé tartva készített villáminterjút a repülőgépen Bohár Dániel – írja a Magyar Nemzet.

Ha az érem egyik oldalán a Békemenet látható, a másikon a budapesti békecsúcs tükröződik, állítja Orbán Viktor.
Ha az érem egyik oldalán a Békemenet látható, a másikon a budapesti békecsúcs tükröződik, állítja Orbán Viktor. 

Rossz hír a háborúpártiaknak, de jó azoknak, akik a békére törekszenek: az amerikaiak továbbra sem mondtak le a békecsúcs megrendezéséről – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt, és ezt Bohár Dániel idézte a kormányfőnek.

A Békemenet meg a békecsúcs ugyanannak az éremnek két oldala

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy azért lesz békecsúcs Magyarországon, mert van Békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, és amely ezt a kormányt adja Magyarországnak.

Tehát ha vannak ilyen civil mozgalmak, akkor van békepárti kormány, ha van békepárti kormány, ami elég bátor és ügyes, akkor lesz békecsúcs Budapesten

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu