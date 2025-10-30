Béremelés és árréscsökkentés: fontos bejelentések történtek a Kormányinfón

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter október utolsó csütörtökén tartott Kormányinfót. Fontos bejelentésekre került sor, jöjjenek a részletek!

Rengeteg fontos bejelentés történt az október 30-i Kormányinfón (Fotó: Máthé Zoltán)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó elején közölte: Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazik, és Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban november 7-én. Gulyás Gergely leszögezte: nincs vita abban, hogy Budapest legyen az amerikai és az orosz elnök találkozójának a helyszíne, és békemegállapodás születhessen.

Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a szerdai kormányülésén döntöttek: 2026. február 28-ig meghosszabbították az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentést, sőt, további 14 termékkel bővül a lista. Gulyás Gergely azt is elmondta, a SZÉP-kártyákon megmaradt pénzt hideg élelmiszerekre is lehet majd költeni.

A kormány arról is döntött, hogy a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés várható. A nevelőszülők esetében nem 15 százalékos béremelés történik majd, az ő illetményüket megduplázzák 2026 elejétől.

A százhalombattai finomítóban történt robbanás kapcsán Gulyás Gergely nyomatékosította, a kormány határozott célkitűzése, hogy a robbanás kárát ne az autósok fizessék meg, erről Nagy Márton miniszter egyeztet majd.