Orbán Viktor: A Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a programjukat
Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel. Tudjuk, mi lett a vége.
"A választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak. A Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat. Majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ezt írta Orbán Viktor
Hát akkor nézzük tételesen! Ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert “nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”, azzal nehéz szavazatokat szerezni
- tette hozzá a miniszterelnök.
Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy “a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, hogy a “nyugdíjakat megadóztatják”, hogy a “közép- és hosszútávú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt”, annak pedig valóban csalásszaga van
- emelte ki.
- zárta a mondandóját a miniszterelnök.
