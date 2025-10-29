Még nagyobb nyugdíjadót akar a Tisza Párt szakértője. 30-40 százalékot!
Élesen támadják a Nők40 programot is!
Simonovits András a Tisza Párt nyugdíjszakértője 30-40 százalékos nyugdíjasadót sürget és a Nők40-et, vagyis, hogy a nők 40 munkában töltött év után nyugdíjba mehetnek pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani- írta meg a Mandiner.
A baloldali Népszava a napokban megpróbálta kimenteni Simonovits Andrást, a Tisza nyugdíjszakértőjét a Törésvonal című műsorában, de nem jött össze. Simonovits heves magyarázkodásba kezdett, melyből kiderült, hogy
a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió.
A szakértő a beszélgetés során kikotyogta, hogy már nem is 10-20 százalékos, hanem 30-40 százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak. De Simonovits még ennél is tovább ment a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy
ennek a megszüntetése fontosabb mint a nyugdíjadónál is, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni
– hangzott el.
Magyarázkodásba kezdett a szakértő
Valamivel később arról is beszélt, hogy sokan veszekedtek vele, hogy ne használja azt a kifejezést, hogy nyugdíj degresszió. Ezért nyugdíjadónak nevezte el. Simonovits András úgy fogalmazott, „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve, ott semmi értelme nem lett volna a nyugdíjadóról beszélni”.
A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy 500 ezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege 400 ezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg.
Amiről beszéltem az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra.
(...) De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanam annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyaonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg” – magyarázkodott Simonovits.
Búcsút inthetnénk a Nők40-nek is
A közgazdásztámadta a Nők40 programot is.
„Csak hogy lássák, ez sokkal fontosabb, mint a degresszió, hogy jelenleg a Nők40 az nem 500 milliárdba kerül, mint amit a kormány állít, hanem még körülbelül kétszáz milliárd forint kiesik a járulékban” – jegyezte meg.
„Tehát hogyha megszüntetnék a Nők40-et, s akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra.
Hozzátenném, ezt a legtöbb ember nem érti, hogy a Nők40-nel negyvennel nem csak az a baj, hogy pazarló, hanem az is, hogy méltánytalan” – jelentette ki a Törésvonalban Simonovits András.
Itt nézheti meg a teljes beszélgetést:
Elkészült a pontos számítás arról, hogy mekkora csökkenést okozna a nyugdíjak megadóztatása, amelyet a Tisza Párt egyik tanácsadó-szakértője jelentett be. Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, ugyanakkor azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az sem derült ki, hogy mi ért a „legmagasabb vagy magasabb nyugdíjakon”.
A Világgazdaság emlékeztetett: a Tisza-szakértője nem először áll elő drasztikus elképzelésekkel. Egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt.
Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel. De a 13. havi nyugdíj „egységesítését”, vagyis az átlagnyugdíj ötletét is felvázolta.
Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. „Először nyerjük meg a választásokat” – fogalmazott. A riporter ekkor kérdezett vissza, hogy ezek szerint Tisza-szimpatizáns-e, mire a közgazdász elismerte, hogy igen.
Egyelőre tehát annyi ismert, hogy akár 20 százalékos adó is elképzelhető a nyugdíjak esetében. Hogy pontosan mekkora összegtől, arra egyelőre nincs utalás. Ugyanakkor adja magát a kérdés, hogy mégis mennyivel csökkennének a nyugdíjak egy ilyen lépéssel?
Ehhez most elkészült egy forintra pontos számítás, ami azt mutatja meg, hogy a legrosszabb forgatókönyv – tehát a most ismert legmagasabb adókulcs bevezetése –,
- mit okozna az egyes nyugdíjsávokban,
- mennyivel csökkentené a havi, illetve az éves nyugdíj összegét,
- mekkora lenne a nyugdíjasok vesztesége.
Látható, hogy már havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a járandóság, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne. Ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent. A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer, a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer, az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint, amit elbukna a nyugdíjas. Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy 2,5 millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan. Nem véletlen, hogy az ügyben Orbán Viktor is azonnal megszólalt és megüzente: el a kezekkel a nyugdíjaktól!
Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi eközben gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon
A miniszterelnök felidézte, a kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal.
