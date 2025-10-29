Még nagyobb nyugdíjadót akar a Tisza Párt szakértője. 30-40 százalékot!

Simonovits András a Tisza Párt nyugdíjszakértője 30-40 százalékos nyugdíjasadót sürget és a Nők40-et, vagyis, hogy a nők 40 munkában töltött év után nyugdíjba mehetnek pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani- írta meg a Mandiner.

A baloldali Népszava a napokban megpróbálta kimenteni Simonovits Andrást, a Tisza nyugdíjszakértőjét a Törésvonal című műsorában, de nem jött össze. Simonovits heves magyarázkodásba kezdett, melyből kiderült, hogy

a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió.

A szakértő a beszélgetés során kikotyogta, hogy már nem is 10-20 százalékos, hanem 30-40 százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak. De Simonovits még ennél is tovább ment a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy

ennek a megszüntetése fontosabb mint a nyugdíjadónál is, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni

– hangzott el.

Magyarázkodásba kezdett a szakértő

Valamivel később arról is beszélt, hogy sokan veszekedtek vele, hogy ne használja azt a kifejezést, hogy nyugdíj degresszió. Ezért nyugdíjadónak nevezte el. Simonovits András úgy fogalmazott, „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve, ott semmi értelme nem lett volna a nyugdíjadóról beszélni”.

A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy 500 ezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege 400 ezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg.

Amiről beszéltem az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra.

(...) De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanam annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyaonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg” – magyarázkodott Simonovits.