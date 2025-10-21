Orbán Viktor: A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk
Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.
Orbán Viktor Facebookon reagált százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre.
Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.
Hatalmas robbanást követően gyulladt ki a Százhalombattai vegyi üzem
Ahogy azt korábban már megírtuk, hétfőn késő este robbanás következtében nagy lánggal égett a százhalombattai olajfinomító. A tűzhöz azonnal rohantak a cég létesítményi tűzoltói, illetve az érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók, és a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is segített a tűz elfojtásában, egyelőre sikertelenül.
Még dolgoznak a tűz eloltásán
Délelőtt azt közölték, hogy a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok.
A közlemény szerint egy alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este; a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki.
A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók.
Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.
A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt, a tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be.
A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak - áll a közleményben.
A Mol korábban azt közölte, hogy a tűzeset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt.
A katasztrófavédelem délelőtt azt közölte, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok.
