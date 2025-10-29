Orbán Viktor Facebookon tett közzé videót a Nemzeti Konzultáció kitöltéséről. Mivel már csak egy nap van hátra a kérdőívek visszaküldésére, így a miniszterelnök is gyorsan kitöltötte azt, a postára adásában pedig Szijjártó Péter tett ígéretet.

Orbán Viktornak Szijjártó Péter segített a Nemzeti Konzultáció postára adásában. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Péter, te már kitöltötted?

- kérdezte a miniszterelnök a külgazdasági- és külügyminisztert, aki már jelezte, hogy kitöltötte, majd hozzátette, hogy Dunakeszi egyik működő postaládájában helyezte el.

Amikor Orbán Viktor végzett a konzultáció kitöltésével, Szijjártó megígérte neki, hogy feladja postán a miniszterelnök kérdőívét is.

Korábban már írtunk arról, hogy a kormány több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet majd visszaküldeni.

A nemzeti konzultáció öt kérdése: