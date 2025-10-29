Orbán Viktornak Szijjártó Péter segített a Nemzeti Konzultáció postára adásában
Szijjártó Péter már postára adta a saját konzultációját.
Orbán Viktor Facebookon tett közzé videót a Nemzeti Konzultáció kitöltéséről. Mivel már csak egy nap van hátra a kérdőívek visszaküldésére, így a miniszterelnök is gyorsan kitöltötte azt, a postára adásában pedig Szijjártó Péter tett ígéretet.
Péter, te már kitöltötted?
- kérdezte a miniszterelnök a külgazdasági- és külügyminisztert, aki már jelezte, hogy kitöltötte, majd hozzátette, hogy Dunakeszi egyik működő postaládájában helyezte el.
Amikor Orbán Viktor végzett a konzultáció kitöltésével, Szijjártó megígérte neki, hogy feladja postán a miniszterelnök kérdőívét is.
Korábban már írtunk arról, hogy a kormány több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet majd visszaküldeni.
A nemzeti konzultáció öt kérdése:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre