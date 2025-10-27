Hidvéghi Balázs: Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!
Hidvéghi Balázs fontos dolgokra hívta fel a figyelmet.
Megjelent egy új videó a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon, amiben Hidvéghi Balázs arról beszél, miért is fontos kitölteni a nemzeti konzultációt.
Ezen a héten fejeződik be a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. Utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit! Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!
– olvasható az alább megtekinthető videónál.
