Hidvéghi Balázs: Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

Hidvéghi Balázs fontos dolgokra hívta fel a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 16:20
Módosítva: 2025.10.27. 17:10
Hidvéghi Balázs nemzeti konzultáció kérdőív

Megjelent egy új videó a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon, amiben Hidvéghi Balázs arról beszél, miért is fontos kitölteni a nemzeti konzultációt.

HIDVÉGHI Balázs
Hidvéghi Balázs Fotó: Bruzák Noémi

Ezen a héten fejeződik be a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. Utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit! Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

– olvasható az alább megtekinthető videónál.

 

