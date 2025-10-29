RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt

Közösségi oldalán osztotta meg a képet a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 15:31
Módosítva: 2025.10.29. 16:55
Nemzeti Konzultáció adóemelés Orbán Viktor

„Konzultáció extrákkal” – írta közösségi oldalára Orbán Viktor szerda délután. A Nemzeti Konzultáció mellett a családjáról készült kép látható az íróasztalán. A Tisza Párt súlyos adóemelési tervéről nyilatkozhatnak az állampolgárok a konzultáció kitöltésével, amelyet a kép tanúsága szerint a miniszterelnök is éppen kitölteni készül.

Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt
Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Korábban már írtunk arról, hogy a kormány több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet majd visszaküldeni.

A nemzeti konzultáció öt kérdése:

 

  • Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  • Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu