„Konzultáció extrákkal” – írta közösségi oldalára Orbán Viktor szerda délután. A Nemzeti Konzultáció mellett a családjáról készült kép látható az íróasztalán. A Tisza Párt súlyos adóemelési tervéről nyilatkozhatnak az állampolgárok a konzultáció kitöltésével, amelyet a kép tanúsága szerint a miniszterelnök is éppen kitölteni készül.

Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Korábban már írtunk arról, hogy a kormány több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet majd visszaküldeni.

A nemzeti konzultáció öt kérdése: