Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt
Közösségi oldalán osztotta meg a képet a miniszterelnök.
„Konzultáció extrákkal” – írta közösségi oldalára Orbán Viktor szerda délután. A Nemzeti Konzultáció mellett a családjáról készült kép látható az íróasztalán. A Tisza Párt súlyos adóemelési tervéről nyilatkozhatnak az állampolgárok a konzultáció kitöltésével, amelyet a kép tanúsága szerint a miniszterelnök is éppen kitölteni készül.
Korábban már írtunk arról, hogy a kormány több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet majd visszaküldeni.
A nemzeti konzultáció öt kérdése:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre