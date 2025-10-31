RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A tét nem kevés!

Magyar Péter szakértői egyértelmű álláspontot képviselnek: adóemelés kell, a 13. havi nyugdíjat el kell törölni, a nyugdíjakat pedig meg kell adóztatni. Orbán Viktor szerint hatalmas a tét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 15:12
Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott, hogy maga Magyar Péter mondta el: ő nem fog ilyen kérdésekben dönteni, mert ezeket a szakértőire bízza. 

Orbán Viktor szerint hatalmas a tét.
Ezek a szakértők pedig fellépnek a tiszás rendezvényeken, ahol magának a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

A tét nem kevés: Tisza-adó vs adócsökkentés. Nyugdíj-adó vs 14. havi nyugdíj. Háború vs béke

– írja a kormányfő.

 

