Orbán Viktor: A tét nem kevés!

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott, hogy maga Magyar Péter mondta el: ő nem fog ilyen kérdésekben dönteni, mert ezeket a szakértőire bízza.

Orbán Viktor szerint hatalmas a tét. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezek a szakértők pedig fellépnek a tiszás rendezvényeken, ahol magának a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

A tét nem kevés: Tisza-adó vs adócsökkentés. Nyugdíj-adó vs 14. havi nyugdíj. Háború vs béke

– írja a kormányfő.