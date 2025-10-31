- Nyitrai Zsolt: Vedd Te is igénybe az Otthon Start programot gyorsabban, a DÁP segítségével!
Otthon Start: a Program társadalmi haszna egyszerűen felbecsülhetetlen!
A Magyar Kormány otthontermési programja történelmi léptékű. Az Otthon Start Programmal kapcsolatban gyakran elhangzik a mondat. De valójában mitől az?
Nos attól, hogy immár több mint 15 000 fiatal és család váltott saját otthonra, hála az Otthon Start Programnak, aminek keretében a Kormány által támogatott fix 3 %-os kamatozású lakáshitelt vehetnek fel. A szám önmagában is beszédes, de az igazi eredmény az: olyanok is bekapcsolódhattak az otthonteremtésbe, akik korábban kimaradtak, eddig a hitelek és támogatások körén kívül rekedtek. Most viszont megnyílt előttük is az út. Ez egy társadalmi léptékű változást hozó óriási siker!
Otthon Start: nézzük meg részletesen!
Egy fix jövedelemmel rendelkező fiatal, vagy akár kevésbé fiatal, például eddig albérletben élt, havi díjjal fizetett azért, hogy valaki más lakását használhassa. Most viszont ugyanolyan vagy akár alacsonyabb törlesztőrészlet mellett saját lakást vehet fel: fix 3 % kamattal, legfeljebb 25 évre, már akár 10 % önerővel is indulhatnak. Ez azt jelenti: a havi kiadásuk nem nő, viszont már saját ingatlan felé tartanak. És az ingatlan nem „csak” lakóhely lett: vagyontárgy. Stabil alap, ami továbbadható, örökölhető.
De nem csak egyéni sikertörténetek sorozata bontakozik ki éppen a szemünk előtt, hanem társadalmi hatás is. A kereslet élénkülése már most stabilabbá teszi az ingatlanpiacot, kevesebb spekuláció, több olyan vevő, aki valóban ott akar lakni. Az ilyen „valódi” kereslet csökkenti az ingatlanárak kiszámíthatatlanságát. Másrészt: azok a fiatalok, akik eddig kilógtak a támogatási rendszerből, be tudtak szállni. A programnak hála ez a társadalmi halmaz nem növekszik tovább, sőt csökken. Ez az igazi társadalmi siker.
Ezért még az ellenzéki lapok is elismerik a program eredményét. Mindenki látja, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy: emberek jutnak lakáshoz. Ez már önmagában mérhető haszon.
Amikor az állam beavatkozik, és nem csak „segélyez”, mint a baloldali kormányzás esetén, hanem olyan konstrukciót kínál, amelyben az állampolgár maga vállal részt, maga törleszti a jövőjét saját lakás formájában, akkor az már nem csupán gazdasági intézkedés, hanem társadalmi építkezés is. A fix 3 %-os hitel konstrukciója ezért különösen kiemelkedő intézkedés. És azok is tudnak élni vele, akik – még – nem terveznek családot, de stabilan gondolkodnak a lakhatásukról. Ez társadalmi igazságosság szempontjából is előrelépés.
Több lakástulajdonos fiatal: stabilabb lakhatást, kevesebb bizonytalanságot jelent. Akinek volt része abban, hogy sokáig élt albérletben, majd saját ingatlanban is, az pontosan tudja: a saját ingatlan, és annak fenntartásának szükségessége sokkal nagyobb önbizalmat és sokkal nagyobb motivációt jelent a munkaerőpiacon való érvényesüléshez. Ez egy olyan Otthon Starttal kapcsolatos jótékony hatás, amiről keveset beszélünk, pedig nagyon lényeges.
„Válj a Haza tulajdonosává!”
Orbán Viktor felhívása mögött az áll, hogy egy tulajdonos nagyobb felelősséggel és motivációval rendelkezik gazdasági és társadalmi szempontból is. A saját lakást nem véletlenül nevezi a "nagy magyar álom"-nak. Amikor a miniszterelnök az „egyenes tartás”-t hangsúlyozza, akkor arra is gondol, hogy komoly motivációt jelent az élet minden területén, ha saját ingatlannal rendelkezik a polgár. A Kormány ezért nem felülről osztott segélyben, hanem egyenrangú partnerekben, munkatársakban gondolkozik.
A Kormány intézkedése, a fix 3 %-os hitelprogram, nem csupán gazdaságilag működik, hanem társadalmilag is siker. Olyan embereket juttat otthonhoz, akik eddig nem. És ami talán a legfontosabb: amikor a társadalom tagjai megerősödnek az otthonuk és annak fenntartásához szükséges munkájuk révén, az az egész közösségnek jobb.
Szóval az Otthon Start Program ezek miatt a modern kori Magyarország legnagyobb és immár bizton állítható: legsikeresebb otthonteremtési programja.
