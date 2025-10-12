Bagi Iván az Otthon Start programról: „Egy saját lakás hatalmas biztonságérzetet adhat”

Bagi Iván a Borsnak nyilatkozott arról, hogy számításai szerint rengeteg pénzt, szám szerint több tízmillió forintot költött albérletre annak idején. a humorista úgy látja, sokkal jobb lett volna a helyzt, ha neki is lett volna lehetősége élni az Otthon Start program kínálta lehetőségekkel.

Bagi Iván szerint is jó lehetőség az Otthon Start program (Fotó: Mediaworks archív)

Bagi Iván az első lakást kereső fiatalok érdekeit nézi

„Azt hiszem, hogy életem során a legtöbb pénzt albérletre költöttem. Ha az ember albérletről albérletre él akár ötven, hatvan millió forintot is kidob az ablakon, vagyis egy komplett és berendezett lakás árát égeti el. Ezért is gondolom, hogy az Otthon Start program óriási segítség az első, saját lakásuk megvásárlását tervezgető fiatalok számára. Én és a generációm tagjai ekkora segítségre nem is számíthattunk. Huszonhat éves voltam, amikor Olivérrel beindult a karrierünk. Tény, hogy sokat kerestem, így ha akkoriban lett volna ilyen lehetőség, gondolkodás nélkül fizettem volna be egy saját lakásra, hiszen könnyebb lett volna az életem és rengeteg pénzt spórolhattam volna meg.

Szóval, én a saját bőrömön tapasztaltam meg, mit jelent havi súlyos százezreket költeni arra, hogy legyen egy zug, ahol lehajthatom a fejem”

– mondta el Bagi Iván.

A biztonságérzetet emelte ki

„Egy fiatalon megvásárolt, saját lakás hatalmas biztonságérzetet adhat. Hiszen nem kell attól tartani, hogy a főbérlő egyik napról a másikra kitesz, mert mondjuk úgy dönt, hogy eladja az ingatlant. Egy idősebb tanár barátom mondta nekem mindig: Iván, kell egy lakás, aminek a falára kiteheted a szüleidet ábrázoló fotót. Ez a gondolat máig megmaradt bennem, hiszen nagyon igaza volt. Mondjuk ki: Az ember gyökértelen saját lakás nélkül” – zárta sorait Bagi Iván.



