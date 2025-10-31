RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Best of Tisza

„Vigyázat, letagadják!” – főzte a videócsokor mellé a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 13:07
Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

A Tisza Párt színe-java: Magyar Péter, Tarr Zoltán, Simonovits András is hallható abban a videómontázsban, amit Orbán Viktor tett közzé a Facebook-oldalán.

"Orbán Viktor"
Videómontázzsal jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. A felvétel mellé ezt írta: „Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!” (Fotó: NurPhoto via AFP)

A miniszterelnök két rövid mondatot írt a felvétel mellé: „Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!”
Mutatjuk a felvételt:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu