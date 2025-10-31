Orbán Viktor: Best of Tisza

A Tisza Párt színe-java: Magyar Péter, Tarr Zoltán, Simonovits András is hallható abban a videómontázsban, amit Orbán Viktor tett közzé a Facebook-oldalán.

Videómontázzsal jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. A felvétel mellé ezt írta: „Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!” (Fotó: NurPhoto via AFP)

A miniszterelnök két rövid mondatot írt a felvétel mellé: „Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!”

Mutatjuk a felvételt: