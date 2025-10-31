Orbán Viktor: Best of Tisza
„Vigyázat, letagadják!” – főzte a videócsokor mellé a miniszterelnök.
A Tisza Párt színe-java: Magyar Péter, Tarr Zoltán, Simonovits András is hallható abban a videómontázsban, amit Orbán Viktor tett közzé a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök két rövid mondatot írt a felvétel mellé: „Best of Tisza. Vigyázat, letagadják!”
Mutatjuk a felvételt:
