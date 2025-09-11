Tarr Zoltán beismerte, szándékosan próbálta letagadni az adóemelést

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a 444-nek adott interjúban elismerte: súlyos hibát követett el az etyeki fórumon, amikor kifecsegte, hogy a Tisza Párt súlyos, mindenkit durván érintő adóemelésre készül.

Megint csak azzal védekezett, hogy a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, inkább "kussolni" kellett volna, aztán, ha győznek majd minden megszorítást be lehet vezetni amit addig elhallgattak.

Az EP-képviselő szerint az etyeki fórum tanulópénz volt, a leendő jelölteket megtanítják majd rá, hogyan kell becsapni a választókat. Külön kiképzést is tartanak arról, hogyan kell elhallgatni a Tisza előre eltervezett az embereket megsarcoló, fizetésüket csökkentő elképzeléseit.



Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd "párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában" – mondta ködösítve, a szándékos hazugságot leplezni próbálva a 444-nek adott interjúban Tarr Zoltán a párt adóemelési botrányáról.

A Tisza Párt alelnöke szerint politikai értelemben valóban hibázott azzal, amit az etyeki fórumon mondott, és a legkevésbé sem cáfolta, hogy valóban adóemelésre készülnének.

Tarr Zoltán: Bukás a választáson

Mint ismert, korábban a párt adóügyi főnöke Dálnoki Áron készített egy hosszabb és részletes adóemelési programot. Dálnoki átfogó programja szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon aztán Tarr Zoltánnal közösen fecsegték ki a botrányos tervet.

A Tisza gazdasági kabinetjének tervezete szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a a jövedelmeket még durvábban megcsapoló 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét ekkor fogta el az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter helyettese arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni az adóemelésről, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak, jöhet a kegyetlen adóemelés..