Orbán Viktor nem áll le: így tölti a hétvégéjét

Orbán Viktor a pénteki napot a Kossuth Rádióban indította, ugyanis interjút adott a Jó reggelt Magyarország című műsorban. A beszélgetés során kitért az árréstoppra valamint a 14. havi nyugdíjra is.

Friss képeket osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, egy albummal, amivel bepillantást engedett az interjú előtti percekbe.

De hétvégén is meló ezerrel

- írja a kormányfő.