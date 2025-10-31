Orbán Viktor nem áll le: így tölti a hétvégéjét
Így indult a miniszterelnök napja. Friss képeket osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor.
Orbán Viktor a pénteki napot a Kossuth Rádióban indította, ugyanis interjút adott a Jó reggelt Magyarország című műsorban. A beszélgetés során kitért az árréstoppra valamint a 14. havi nyugdíjra is.
A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, egy albummal, amivel bepillantást engedett az interjú előtti percekbe.
De hétvégén is meló ezerrel
- írja a kormányfő.
