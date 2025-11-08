Lázár János: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni - Videó

Mint az ismert, Orbán Viktor a minap Donald Trumppal találkozott Washingtonban. Ám a tárgyalásra nem csak a kormányfő, hanem több más miniszter, közöttük Lázár János is kiutazott.

Lázár János Fotó: Kocsis Zoltán

Az építési és közlekedési miniszter a most egy videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben beszámolt a washingoni útról. Lázár János a poszthoz a következőt írta:

Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni.

„A magyar politikatörténet szempontjából kiemelkedő és minden magyar ember szempontjából jelentős találkozó volt. Nagyon érdekes volt, nagyon sokat tanultam, nagyon izgalmas volt, fantasztikus volt a légkör, inspiráló volt azok számára, akik politikát csinálnak, és ami a legfontosabb: úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni. Ma Washingtonban Orbán Viktor minden magyar embert képviselt” - fogalmazott a videóban a tárcavezető, aki hozzátette, hogy a beszélgetés nagyon baráti, kedves és kellemes hangvételben zajlott.

Az is érdekes volt, hogy Magyarország hogy küzd, érvel, harcol a saját érdekeiért. Nagyon izgalmas kérdések, nagyon fontos döntések születtek, és persze szóba került a háború és béke, szóba kerültek az ellenfelek. A miniszterelnök lojális volt a szövetségesekkel és fair volt az ellenfelekkel. Nagyon sokat lehetett ma tanulni, de a legfontosabb dolog, hogy ma mindenkit képviseltünk, és a döntések, amik itt születtek, mindenkinek jók lesznek Magyarországon. Trump elnök úr nagyon nagyvonalú volt, barátként viselkedett, igazi tisztelője és szövetségese a magyaroknak, sokat segített minden magyarnak

- jegyezte meg a miniszter.