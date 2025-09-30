Lázár János: Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza pártnak

Ma rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik. A Tisza párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akartuk felújítani. Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza pártnak. Ez szégyen, gyalázat