Lázár János: Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza pártnak

Lázár János szerint egymilliárd eurótól esett el Magyarország Magyar Péter miatt.
Lázár János építési és közlekedési miniszter egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy egymilliárd eurótól esett el Magyarország Magyar Péter miatt.
Ma rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik. A Tisza párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akartuk felújítani. Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza pártnak. Ez szégyen, gyalázat
– mondta Lázár János az alább megtekinthető videóban.
