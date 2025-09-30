RETRO RÁDIÓ

Lázár János: Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza pártnak

Lázár János szerint egymilliárd eurótól esett el Magyarország Magyar Péter miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 12:25
Lázár János építési és közlekedési miniszter egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy egymilliárd eurótól esett el Magyarország Magyar Péter miatt.

LÁZÁR János
Lázár János / Fotó: Kocsis Zoltán

Ma rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik. A Tisza párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akartuk felújítani. Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza pártnak. Ez szégyen, gyalázat

– mondta Lázár János az alább megtekinthető videóban.

 

