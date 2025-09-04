Lázár János: decembertől nem lesz olyan település, ahol nincs tömegközlekedés

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő délelőtt KözlekedésInfó néven sajtótájékoztatót tartott, amiben összegezte az elmúlt két és fél év fejlesztéseit, illetve beszélt a jövőbeli tervekről is. Elárulta, hogy szeptember közepétől elindul az M1-es autópálya átépítése hatsávosra. Az úthálózat fejlesztése mellett továbbra is nagy figyelem jut a tömegközlekedés modernizációjára. Míg a folyamatban lévő mozdonycsere programnak, az idén bevezetett késési biztosításnak, illetve több IC kocsi és pótlóbusz bevezetésének hála, jelentősen javult a menetrend betartása, addig Lázár azt is hangsúlyozta, hogy messze még a cél. A következő feladat a MÁV-nál, illetve a Volánnál meghirdetett állások vonzóbbá tétele, illetve a tömegközlekedés országos szintű kiterjesztése.

Lázár János KözlekedésInfó címen sajttájékoztatót tartott.

Fotó: Kocsis Zoltán

December elsejével hatályba lép egy új személyszállítási törvény

Lázár János bejelentette: december elsejétől azon fognak dolgozni, hogy egy település se legyen, ahol nincs tömegközlekedési lehetőség.

Magyarország mind a 3200 településén alanyi jogon biztosítani kell, hogy az ott élők minden nap, legalább háromszor eljuthassanak a járási központba, illetve onnan haza. Továbbá minden nap, legalább kétszer biztosítani kell a járási központ és a megyeközpont közötti eljutást, ugyanígy a megyeközpontok, illetve a megyeközpont és a főváros között. Ez a minimum

– fogalmazott a miniszter.

Ma ennél 2200 település esetében az állam többet szolgáltat, de még mindig van 1000 olyan település, ami ennél kevesebb szolgáltatást kap, 500 pedig nem részesül a közösségi közlekedésből. A miniszter megígérte, hogy decembertől minden településen lesz autóbusz, illetve sűrűbben fognak közlekedni a járatok.

Lázár János új KRESZ törvényt is ígért

2023. decemberében, illetve 2024. decemberében már tartottak szakmai fórumokat rendőrökkel, bírókkal és más szakemberekkel, idén szeptemberben pedig elindul egy nyilvános konzultáció, amihez mindenki csatlakozhat. A miniszter elmondta, hogy a mostani KRESZ szabályok 1975 óta vannak érvényben, ami minden bizonnyal Magyarország legismertebb jogszabálya. Éppen ezért ennek az átalakítása nem kis feladat. Az új KRESZ szabályok előreláthatólag jövő év szeptemberétől lépnek hatályba, számos érdemi változással, aminek a középpontjában az emberi élet védelme áll. A miniszter hangsúlyozta, hogy erre azért lesz szükség, mert az elmúlt években rengeteg minden változott: az autók kapacitása, a sebesség, vagy épp új közlekedési eszközök jelentek meg, mint az e-rollerek, amik manapság rendkívül sok balesetet okoznak.