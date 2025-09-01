Lázár János: Személyes célom, hogy a közösségi közlekedés az utasokról szóljon

Magyarországon 4 millió ember indul útnak nap, mint nap. Miközben egyre több autó kerül az emberek tulajdonában, egyre többen választják a tömegközlekedést is. Éppen ezért párhuzamosan zajlik az úthálózat és kötött pályák felújítása - írja a Ripost.

Lázár János KözlekedésInfó címen sajttájékoztatót tartott.

Fotó: Lehoczky Péter / MTI

Lázár János azzal kezdte a mondandóját, hogy menetrend szerint, késés nélkül megérkezett az Otthon Start Program, ami több százezer fiatalnak kínál lehetőséget arra, hogy ne bérelni kelljen az otthonukat, hanem saját tulajdonuk lehessen. A miniszter szerint a fix 3%-os hitel rengeteg fiatalnak teszi lehetővé, hogy otthonhoz jusson majd rátért a közelkedés helyzetére.

2022. novembere óta, amit elértünk 2025. szeptemberéig az az, hogy abból a válságból, amiben a MÁV és a Volán már 40-50 éve van sikerült ezt a két vállalkozást kimozdítanunk

– kezdte a sajtótájékoztatót Lázár János.

Egyre több gépjármű kerül tulajdonba, közben egye többen választják a tömegközlekedést is

Az elmúlt években egyre növekszik az autóvásárlások száma, legyen ez akár használt-, akár új autó. Éppen ezért felvetődött a kérdés, hogy milyen téren van szükség a tömegközlekedés fejlesztésére, illetve van-e egyáltalán szükség rá. A felmérések azt mutatják, hogy nagyon is, ugyanis az utóbbi időben egyre több autótulajdonos teszi le az autót és jár munkába tömegközlekedéssel.

Jól mutatja ezt az eladott bérletek száma: 21 millió bérletet adtak el, amióta bevezették a vármegye-, illetve országbérleteket, ami azt jelenti, hogy egy hónapban egymillió bérletet vásárolnak az emberek.

Ezek mögött a számok mögött több tényező is áll. Egyrészt az, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a munkavállalók száma, másrészt az olcsó bérlet konstrukció. A magyar tömegközlekedés az 5. legolcsóbb az Európai Unióban, egy havi Pest vármegye bérlet egy diák számára mindössze 950 forintba kerül. Ugyanakkor a folyamatos fejlesztéseknek hála nő az utasok elégedettsége is a tömegközlekedéssel kapcsolatban, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett.