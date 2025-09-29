Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: Love is love!

Tavaly még ez volt a véleménye a a Tisza-vezérnek.
Orbán Viktor Facebook-posztban üzent Magyar Péter egy 2024. február 11-én megjelent Partizán interjújára, amelyben még egészen más álláspontot képviselt, mint most. Például, amikor a miniszterelnökről kérdezett, így nyilatkozott:
" Becsülöm. A magyar közéletben nincs még ilyen felkészültségű ember!"
"Én fideszes szavazóként belegondolok és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, aki ugye a Fidesz naprendszerében a Nap. Mondom ezt úgy, hogy jó viszonyban voltunk, a miniszterelnököt én becsülöm" - vallotta be a Tisza-vezér.
"Ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű, ilyen gondolkodású, és ilyen olvasott ember" - folytatta akkor Magyar Péter.
