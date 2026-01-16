RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Budapesten forgat a világhírű színésznő, most te is összefuthatsz vele

Anne Hathaway ezen a fővárosi helyszínen bukkan fel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 18:30
Anne Hathaway Adam Driver Stifler forgatás színésznő

Valóságos világsztárokkal találkozhatunk mostanában Budapest belvárosában. Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő már egy ideje hazánkban tartózkodik. A hírek eddig azt csiripelték, hogy Anne Hathaway Fejér vármegyében forgat, most azonban Budapesten járkál a sztár.

Anne Hathaway
Anne Hathaway Budapesten forgat Fotó: AFP

Anne Hathaway a magyar fővárosban forgat

A Life.hu számolt be róla, hogy Anne Hathaway is csatlakozott, ahhoz a világsztárokat is felsorakoztató szereplőgárdához, amit Ron Howard Alone at Dawn című legújabb akciófilmje hoz el nekünk, amelyben John Chapman önfeláldozásával 23 bajtársát mentette meg Afganisztánban.

Adam Driver bújik a hős szerepébe, Anne Hathaway számára pedig egy meghatározó szerepet tartogatnak a produkcióban. Adam Driver októberben még a Flippermúzeumban tűnt fel, Az ördög Pradát visel színésznőjét pedig az Erzsébet körút–Wesselényi utca sarkán látták a Stifler Pool biliárdszalonban forgatni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu