Hoppá! Budapesten forgat a világhírű színésznő, most te is összefuthatsz vele

Valóságos világsztárokkal találkozhatunk mostanában Budapest belvárosában. Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő már egy ideje hazánkban tartózkodik. A hírek eddig azt csiripelték, hogy Anne Hathaway Fejér vármegyében forgat, most azonban Budapesten járkál a sztár.

Anne Hathaway Budapesten forgat Fotó: AFP

Anne Hathaway a magyar fővárosban forgat

A Life.hu számolt be róla, hogy Anne Hathaway is csatlakozott, ahhoz a világsztárokat is felsorakoztató szereplőgárdához, amit Ron Howard Alone at Dawn című legújabb akciófilmje hoz el nekünk, amelyben John Chapman önfeláldozásával 23 bajtársát mentette meg Afganisztánban.

Adam Driver bújik a hős szerepébe, Anne Hathaway számára pedig egy meghatározó szerepet tartogatnak a produkcióban. Adam Driver októberben még a Flippermúzeumban tűnt fel, Az ördög Pradát visel színésznőjét pedig az Erzsébet körút–Wesselényi utca sarkán látták a Stifler Pool biliárdszalonban forgatni.