Letartóztatták Anne Hathawayt? Nem akárkitől kapott bilincset a világsztár

Anne Hathaway felé egy Sabrina Carpenter koncert közbe felé irányultak a kamerák, mert bilincset kapott a híres színésznő. A rajongók nem hittek a szemüknek, amikor megpillantották a kedvenc színésznőjüket a színpad képernyőin.

Anne Hathaway lett a koncert díszvendége Fotó: AFP

Anne Hathaway nem úszta meg bilincs nélkül

Az énekesnő a Madison Square Gardenben tartott koncertje alatt folytatta azt a hagyományt, hogy az egyik erotikus dala előtt rózsaszín, szőrös bilincset küld a közönség kiválasztott tagjai részére. A pophercegnő hírességeket és hétköznapi koncertlátogatókat is kiválaszt a tömegből, múlt alkalommal Gigi Hadid modell kapta meg a kacér bilincset.

Sabrina Carpenter a napokban New Yorkban lépett fel és a közönségben megpillantotta a Neveletlen hercegnő színésznőjét. Az énekesnő viccesen úgy tett, mintha nem ismerte volna fel a színésznőt, mielőtt megajándékozta a különleges bilinccsel.

Szerintem bűn ilyen gyönyörűnek lenni, helló! Mi a neved? Te vagy Anne! Hűha.

A színésznő hatalmas mosolyt villantott, mielőtt egy puszit dobott Sabrinának, és a kezével szívet formált. Az énekesnő folytatta a mókázást és viccesen célzott a Neveletlen hercegnő filmben betöltött szerepére is, ahol Anne Hathaway egy elképzelt ország Genovia hercegnőjét alakította.

Egyszerűen nem tudom, mit tegyek, amikor egy ilyen arcot látok a tömegben, honnan jöttél? Genoviából! Mondta már neked valaki, hogy úgy nézel ki, mint egy hercegnő?

Az énekesnő végül átadta a szexi, rózsaszín bilincset, miközben a színésznő nevetve élvezte kedvenc zenésze viccelődését - írja a The Sun.