Na ne: Pitbull nem játssza az egyik legnagyobb slágerét a turnéján

Magyarország is felkerült a rapper koncertérképére. Pitbull Amerika után Ausztráliában izzítja a hangulatot.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.27. 15:00
17,5 milliós követőtábor a YouTube-on, bő 12 millió szimpatizáns az Instán: a Miamiban született rapper, Armando Christian Pérez, vagy ahogy a világ ismeri: Pitbull turnéja tömegeket vonz 2025-ben, s várhatóan 2026-ban is. Amerika után jelenleg Ausztráliában koncertezik a slágerzene fenegyereke, ám jövőre az öreg kontinensre látogat, ahol többek közt Budapesten is fellép majd. Az eddig kiszivárgott dallistán rengeteg sláger sorakozik, ám a sztár egyik legnagyobb sikere meglepő módon hiányzik a repertoárból.

Pitbull
Hiába tart közel egymilliárdos nézettségnél a We Are One (Ole Ola) című sláger, Pitbull nem játssza a koncertjein Fotó: Pexels/Wendy Wei/Képünk illusztráció

Pitbull focihimnuszát hiába várták a rajongók

A 44 éves sztár olyan sikerekkel szerzett magának hírnevet, mint a Timber, az International Love, a Rain Over Me, az On The Floor, a Feel This Moment vagy a Give Me Everything, melyek nem hiányoznak a mostani koncertjeiről sem. Ám az egyik legnagyobb slágere, a Jennifer Lopezzel és Claudia Leittével rögzített focihimnusz, a YouTube-on közel egymilliárdos nézettségnél járó  a We Are One (Ole Ola) hiányzik a műsorból. Kérdés persze, hogy Pitbull jövőre, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság idején sem játssza a focihimnuszát, vagy változtatva a repertoáron, beveszi a sikerdalt a koncertmenübe.

 

