Szoboszlai Dominik tisztázta a róla keringő pletykákat

Még nem értek véget a tárgyalások, de egy dolgot kijelentett. Szoboszlai Dominik megszólalt a liverpooli szerződéshosszabbításról.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.01. 18:45
Szoboszlai Dominik Liverpool szerződéshosszabbítás

Szoboszlai Dominik kijelentette, hogy szívesen maradna Liverpoolban, bár a szerződéshosszabbításról még nem született egyezség. Mint ismert, a 25 éves magyar válogatott középpályás 2023 nyarán öt évre írt alá a Vörösöknél, de a klub máris szeretné hosszabb távon magához kötni a szezon eddigi legjobb játékosát.

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításról tárgyal Liverpoolban
Szoboszlai Dominik megszólalt a liverpooli szerződéshosszabbításról Fotó: NurPhoto

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításról tárgyal Liverpoolban

Két héttel azután, hogy Szoboszlai maga erősítette meg, valóban folynak a tárgyalások a szerződésének meghosszabbításáról, most úgy fogalmazott, hogy szívesen maradna a klubnál – bár továbbra sem sikerült megegyezniük erről.

Még semmi nincs, hogy őszinte legyek

– fogalmazott a 25 éves magyar középpályás, amikor a tárgyalások fejleményeiről kérdezték.

Mostantól nem az én kezemben van a dolog. Nincs előrelépés, majd ha jön a megfelelő ajánlat, meglátjuk.

Szoboszlai hozzátette, ő addig is végzi a dolgát a pályán, aztán remélhetőleg a tárgyalások végén mindenki boldog lesz.

Szeretek-e itt lenni? Persze, persze. Szeretem a várost, szeretem a klubot, szeretek a srácokkal játszani, szeretem az Anfieldet, szeretem a szurkolókat, aztán majd kiderül, mit hoz a jövő. Nem rajtam múlik. Én szívesen maradnék. Majd meglátjuk

– idézi a Liverpool Echo a középpályás szavait.

@ripost.hu Megemelik a Szoboszlai Dominik fizetését. Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbítja a szerződését Liverpoolban. #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #lfc #szerzodes #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

