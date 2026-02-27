RETRO RÁDIÓ

Mindent feláldozott a fociért, magyar hetedosztályban kötött ki az NB I-es játékos

Negyven felett sem hagyja abba az egykor évonalbeli labdarúgó. Remili Mohamed bajnoki címet akar nyerni a magyar hetedosztályban.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.27. 11:00
Remili Mohamed Délegyháza foci

Hat éve még az NB I-ben játszott, most a Pest vármegyei IV. osztályban szereplő Délegyháza játékosa lett Remili Mohamed. A 40 éves labdarúgó pályafutása során megfordult Újpesten, a Vasasban és Pakson is – 218 élvonalbeli bajnokin 36 gólt szerzett –, legutóbb pedig az NB III-as Balatonfüredet erősítette. Budapestről ingázott, az eredmények sem úgy alakultak, ráadásul a csapat utolsó a harmadosztályban, ezért jobbnak látta, ha elköszönnek egymástól.

Remili Mohamed
Remili Mohamed bajnoki címet akar nyerni a magyar hetedosztályban Fotó: Domotor Csaba

Remili Mohamed megyei IV-ben folytatja

Szerintem nincsenek sokan, akik negyvenévesen is NB-s bajnokságban futballoznak, márpedig májusban már 41 leszek. Ennyi idősen kinőttem már abból, hogy minden nap edzésre járjak, pedig könnyedén megállnám a helyem az NB III-ban. A futball szempontjából elkezdtem a „B-oldalt”, vagyis más irányba mozdultam, mert eddig mindent a labdarúgásért áldoztam fel. Hamarosan egy vállalkozásba kezdek, megpróbálok abban is helytállni

– nyilatkozta a sportszelet-online.hu-nak Remili, akit barátja, a szintén egykor élvonalbeli játékos, Völgyi Dániel győzött meg arról, hogy igazoljon Délegyházára.

Mivel továbbra is szeretek futballozni, télen megegyeztünk a vezetőkkel. Amíg érzem magamban a hétvégi meccsdrukkot, addig abszolút nincs baj. Márpedig érzem. Fizikailag is rendben vagyok

– fogalmazott Remili Mohamed, aki elhatározta: szeretne bajnoki címet ünnepelni a magyar hetedosztályban. Márpedig a Délegyháza vezeti a tabellát.

Ezen a szinten korábban még nem szereztem aranyérmet. A magánéleti dolgaim miatt úgy tudtam csak vállalni, hogy az edzésekre nem, csak hétvégenként a mérkőzésekre utazom el. Budafokon lakom, háztól házig harminc perc az autóút, és ahogy néztem, a csoportunkban szereplő csapatok között sincsenek nagy távolságok. Megpróbálom tavasszal, aztán megbeszéljük a folytatást.

 

