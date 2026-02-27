Mindent feláldozott a fociért, magyar hetedosztályban kötött ki az NB I-es játékos

Hat éve még az NB I-ben játszott, most a Pest vármegyei IV. osztályban szereplő Délegyháza játékosa lett Remili Mohamed. A 40 éves labdarúgó pályafutása során megfordult Újpesten, a Vasasban és Pakson is – 218 élvonalbeli bajnokin 36 gólt szerzett –, legutóbb pedig az NB III-as Balatonfüredet erősítette. Budapestről ingázott, az eredmények sem úgy alakultak, ráadásul a csapat utolsó a harmadosztályban, ezért jobbnak látta, ha elköszönnek egymástól.

Remili Mohamed bajnoki címet akar nyerni a magyar hetedosztályban Fotó: Domotor Csaba

Remili Mohamed megyei IV-ben folytatja

Szerintem nincsenek sokan, akik negyvenévesen is NB-s bajnokságban futballoznak, márpedig májusban már 41 leszek. Ennyi idősen kinőttem már abból, hogy minden nap edzésre járjak, pedig könnyedén megállnám a helyem az NB III-ban. A futball szempontjából elkezdtem a „B-oldalt”, vagyis más irányba mozdultam, mert eddig mindent a labdarúgásért áldoztam fel. Hamarosan egy vállalkozásba kezdek, megpróbálok abban is helytállni

– nyilatkozta a sportszelet-online.hu-nak Remili, akit barátja, a szintén egykor élvonalbeli játékos, Völgyi Dániel győzött meg arról, hogy igazoljon Délegyházára.

Mivel továbbra is szeretek futballozni, télen megegyeztünk a vezetőkkel. Amíg érzem magamban a hétvégi meccsdrukkot, addig abszolút nincs baj. Márpedig érzem. Fizikailag is rendben vagyok

– fogalmazott Remili Mohamed, aki elhatározta: szeretne bajnoki címet ünnepelni a magyar hetedosztályban. Márpedig a Délegyháza vezeti a tabellát.