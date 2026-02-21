Lázár János: "A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter"

Békéscsabán a tizedik Háborúellenes Gyűlésen is nemet mondhattak a háborúra a résztvevők. Lázár János építési és közlekedési miniszter az eddigi vidékfejlesztési intézkedésekről és az áprilisi választások tétjéről beszélt a békéscsabaiaknak - írja a Ripost.

Lázár János a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: Mw / MW

Lázár János a vidékiek szívéhez szólt a Háborúellenes Gyűlésen

A békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök előtt szólalt fel Lázár János. A miniszter beszédét elszámoltatással kezdte, hiszen rengeteg adósságot kellett törleszteni a vidék felé. Ez sikerült is.

Elfogult vagyok ezzel a vidékkel. A politikának Trianon óta nagy adóssága van a vidékkel szemben. Az ország megcsonkítása mindenkinek fáj; kétszeresen fáj azonban annak, aki az ország szíve közepéből a szélén találta magát. Ez olyan lemaradást okozott, ami érezteti a hatását ennyi idő után is. Az elmúlt 16 esztendőben törlesztettünk sokat. Többet, mint az előttünk járók.

– mondta Lázár János. A miniszter erre a törlesztésre hozta példaként a 120-as vasútvonalat, melyet Szolnoktól Békéscsabáig, majd Békéscsabától Lőkösházáig bővítettek

A 44-es sávosítására a fejemet ajánlotta a miniszterelnök. A fejem a helyén, elkészült a 44-es négysávosítása. Az ország szélét a közepével. Újjáépítjük a békéscsabai repülőteret, megkezdjük Békéscsaba felől a 47-es főút négysávosítását egészen Debrecenig.

– fogalmazott Lázár János. Kiemelte azt is, hogy csak a Fidesznek van Alföld programja.

Nem fogunk megállni, mert az Alföld többet érdemel. Négy újabb évre, amikor nem a rózsadombiak, hanem a vidékiek alakítanak kormányt Magyarországon. Magyarország ugyanis nem Budapestből áll. A vidékre nem lehet a főváros hátsó udvaraként tekinteni.

A miniszter szerint Békésben létkérdés , hogy a vidékpárti politika folytatódjon. A térségben ugyanis fogy a magyar, sok fiatal ment el. A fiatalokat pedig nem erővel, hanem lehetőséggel lehet visszahívni. Ebben a kormánynak már van teljesítménye.

Mi fideszesek tudjuk, hogyan kell csinálni; újra kell indítani. Így lett Kecskemét Mercedes város, Nyíregyháza Lego város, Debrecen BMW város, Szeged pedig BYB város. Meg lehet állítani az elvándorlást, mert mi már megcsináltuk. A pusztaságban hoztuk létre a világ legmondernebb gyárait. Nem azt mondom, hogy kolbászból lesz a kerítés Békésben, de azt igen, hogy épülhet kolbászra a jövő. Békéshez az emberek hasán keresztül vezet az út. Így volt ez 100 éven keresztül, miért ne lehetne a következő 100 esztendőben.

Ennek folytatását veszélyezteti a háború

Lázár János emlékeztetett arra, hogy háború készülődik Európában. Úgy fogalmazott, hogy akinek szeme van, látja, akinek füle van, hallja, akinek józan paraszt esze van, felfogja. A kérdés áprilisban is az, hogy Magyarország kimarad, ebből a háborúból, vagy belerángatják.

A Tisza pártot a hajlandók koalíciója támogatja. A hajlandók, vagyis ezek a nyugati kormányok hajlandók pénzt, fegyvert, paripát küldeni Ukrajnába. A Tisza is hajlandó mindenre, amivel szemben ellenállunk. Magyar Péter nem képes ellentmondani semmire.

– magyarázta Lázár János.