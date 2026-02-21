- Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
Lázár János: "A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter"
Lázár János szerint Orbán Viktornak az élete Magyarország, a politika pedig szolgálat, míg Magyar Péter számára az élet buli, a politika pedig kaland. Az eddigieknél is hangosabb békepárti tömeg gyűlt össze Békéscsabán a Háborúellenes Gyűlésen.
Békéscsabán a tizedik Háborúellenes Gyűlésen is nemet mondhattak a háborúra a résztvevők. Lázár János építési és közlekedési miniszter az eddigi vidékfejlesztési intézkedésekről és az áprilisi választások tétjéről beszélt a békéscsabaiaknak - írja a Ripost.
Lázár János a vidékiek szívéhez szólt a Háborúellenes Gyűlésen
A békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök előtt szólalt fel Lázár János. A miniszter beszédét elszámoltatással kezdte, hiszen rengeteg adósságot kellett törleszteni a vidék felé. Ez sikerült is.
Elfogult vagyok ezzel a vidékkel. A politikának Trianon óta nagy adóssága van a vidékkel szemben. Az ország megcsonkítása mindenkinek fáj; kétszeresen fáj azonban annak, aki az ország szíve közepéből a szélén találta magát. Ez olyan lemaradást okozott, ami érezteti a hatását ennyi idő után is. Az elmúlt 16 esztendőben törlesztettünk sokat. Többet, mint az előttünk járók.
– mondta Lázár János. A miniszter erre a törlesztésre hozta példaként a 120-as vasútvonalat, melyet Szolnoktól Békéscsabáig, majd Békéscsabától Lőkösházáig bővítettek
A 44-es sávosítására a fejemet ajánlotta a miniszterelnök. A fejem a helyén, elkészült a 44-es négysávosítása. Az ország szélét a közepével. Újjáépítjük a békéscsabai repülőteret, megkezdjük Békéscsaba felől a 47-es főút négysávosítását egészen Debrecenig.
– fogalmazott Lázár János. Kiemelte azt is, hogy csak a Fidesznek van Alföld programja.
Nem fogunk megállni, mert az Alföld többet érdemel. Négy újabb évre, amikor nem a rózsadombiak, hanem a vidékiek alakítanak kormányt Magyarországon. Magyarország ugyanis nem Budapestből áll. A vidékre nem lehet a főváros hátsó udvaraként tekinteni.
A miniszter szerint Békésben létkérdés , hogy a vidékpárti politika folytatódjon. A térségben ugyanis fogy a magyar, sok fiatal ment el. A fiatalokat pedig nem erővel, hanem lehetőséggel lehet visszahívni. Ebben a kormánynak már van teljesítménye.
Mi fideszesek tudjuk, hogyan kell csinálni; újra kell indítani. Így lett Kecskemét Mercedes város, Nyíregyháza Lego város, Debrecen BMW város, Szeged pedig BYB város. Meg lehet állítani az elvándorlást, mert mi már megcsináltuk. A pusztaságban hoztuk létre a világ legmondernebb gyárait. Nem azt mondom, hogy kolbászból lesz a kerítés Békésben, de azt igen, hogy épülhet kolbászra a jövő. Békéshez az emberek hasán keresztül vezet az út. Így volt ez 100 éven keresztül, miért ne lehetne a következő 100 esztendőben.
Ennek folytatását veszélyezteti a háború
Lázár János emlékeztetett arra, hogy háború készülődik Európában. Úgy fogalmazott, hogy akinek szeme van, látja, akinek füle van, hallja, akinek józan paraszt esze van, felfogja. A kérdés áprilisban is az, hogy Magyarország kimarad, ebből a háborúból, vagy belerángatják.
A Tisza pártot a hajlandók koalíciója támogatja. A hajlandók, vagyis ezek a nyugati kormányok hajlandók pénzt, fegyvert, paripát küldeni Ukrajnába. A Tisza is hajlandó mindenre, amivel szemben ellenállunk. Magyar Péter nem képes ellentmondani semmire.
– magyarázta Lázár János.
Kiemelte, hogy a Tisza;
- a hatalomért hajlandó lenne föladni Magyarország önállóságát
- hajlandó beengedni a migránsokat
- hajlandó feladni a magyar ellenállást a magyarokkal.
- hajlandó az ország kulcsait a nemzetközi nagytőkének
A Tisza szponzorai kormányváltást akarnak, hogy visszavegyék a pénzt, amit a magyar családok érdekében elszedtek tőlük. Lázár János emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 15 milliárd forintot szedett el a nemzetközi nagytőkétől a magyarok érdekében.
Ebből minden fillér jó helyre ment. Ebből adtuk a 13. havi nyugdíjat, az édesanyák SZJA-mentességét, a rezsicsökkentést, így tudtuk megépíteni az M44-et. Ha a multik és a brüsszeliek kormánya jön, a pénz egy részét Ukrajnába küldik. Ez is tétje április 12-nek.
"A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter"
Lázár János azt mondta, a legújabb hírek szerint "Magyar Péter nem annyira kemény, mint inkább szívós munkával készül a hatalomra". Ezzel arra a kétes esetre gondolt, amikor is Magyar Péter - saját bevallása szerint is - egy drogbuliban vett részt.
Látni még nem láttunk semmit, de remegő hangon Magyar is bevallotta, hogy drog volt az asztalon és azt is, hogy a drog láttán nem kifelé indult, hanem befelé a hálószobáig. Ha csak ennyit tudunk, az is elég ahhoz, hogy ilyen emberre ne bízzuk a hazánkat. Nem erkölcsi alapon, biztonsági okokból sem. A kábítószer birtoklása is bűn. Aki bűnözőket segít, az fogott, zsarolható ember. Nagyobb gond, ha nem csak látta, de az orrát is beleütötte. Ilyen ember ne akarja vezetni a hazáját. Az ilyen embernek üzenjük; aki felszív egy csíkot, az húzza le a csíkot!
Lázár János egy fontos üzenettel búcsúzott; nem csupán választási kampányban vagyunk, hanem értékválasztás is történik. A kérdés, hogy olyan vezetőt akarunk, aki veszélybe sodorhatja Magyarországot, vagy olyat, aki eddig is bizonyította rátermettségét.
Magyar Péternek az élet buli, a politika kaland. Orbán Viktor élete Magyarország, a politika pedig szolgálat neki. Okos ember veszély idején a biztosat választja.
– zárta beszédét Lázár János.
