Katalin hercegné elárulta, hogyan változott meg az élete a betegsége után

A walesi hercegné elárulta, hogy a diagnózisa óta csökkentette az alkoholfogyasztását. A 44 éves Katalint 2024 elején rákkal diagnosztizálták, azonban a betegség pontos típusáról a királyi család nem számolt be. Katalin hercegnének egy hat hónapos kemoterápián kellett átesnie, és a kezeléseknek köszönhetően most tünetmentes.

Katalin hercegné elárulta: lemondott az alkoholról a betegsége óta Fotó: AFP

Visszautasította a sört Katalin hercegné: őszintén beszélt a diagnózisa utáni új szabályairól

Vilmos herceg és Katalin hercegné ellátogattak a Borough Marketre, és betértek a Faber Beerhallba, ahol meghívták őket egy kis sörre és almaborra. A hercegnő azonban udvariasan visszautasította, és a tulajdonosnak, Hannah Rhodesnak azt mondta:

„A diagnózisom óta nem ittam alkoholt. Ez olyasvalami, amire mostantól sokkal tudatosabban kell figyelnem."

A tulajdonos végül üdítővel kínálta meg a walesi hercegnét, majd Katalin Vilmos herceghez fordulva megpaskolta férje térdét, és azt mondta: „De te szereted a cidert, ugye?”

Vilmos ezután söröket és cidereket kóstolt meg, amelyek közül néhány Rhodes Hiver márkájából származott, amely méhkaptárakból származó mézet használ a cukor helyettesítésére az erjesztési folyamatban. A hercegné, aki köztudottan nagy rajongója a méhészkedésnek, maga is megkóstolta a helyi mézet.

A helyszínen a 66 éves Peter Jackson fogadta a hercegi párt, és megmutatta nekik a sörfőzés folyamatát. Vilmos herceg fekete gumikesztyűt húzva mászott fel egy létrán a tartályhoz, hogy saját kezűleg adagolja a komlót az üstbe. Ezután egy versenyt rendeztek, ahol a hercegi pár összemérte a tudását, hogy ki tudja szebben csapolni a sört. A végeredmény mindenkit meglepett, ugyanis mindkettejük teljesítményét jobbnak ítélték a tulajdonosénál.

Peter Jackson azt mondta nekik: „Tudjátok mit? Szombaton visszajöhettek egy műszakra.”

Korábban a pár meglepetésszerűen ellátogatott a londoni Borough Marketre, ahol végigjárták az ikonikus élelmiszerpiac legnépszerűbb standjait, sőt, a gyanútlan vásárlóknak még gyümölcsös morzsasütit is osztottak. A be nem jelentett látogatás során Vilmos és Katalin megállt egy díjnyertes sajtstandnál, illetve egy hajléktalanokat segítő kávézóban és egy neves desszertműhelyben is.