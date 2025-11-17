RETRO RÁDIÓ

Ilyen nincs: botrány, amit a hamburgerhússal műveltek

Az MI korában egyre nehezebb eldönteni, mi valós és mi nem. Egyesek mesterséges intelligenciával szerkesztik a hamburgerfotókat is, hogy visszatérítést kapjanak.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.17. 11:30
mesterséges intelligencia (MI) csalás hamburger

Egyesek mesterséges intelligenciával szerkesztik nyersre a hamburgerhúst, hogy visszatérítést kapjanak. A hihetetlen történetet az Indy100 osztotta meg.

Fotó: Pexels/Illusztráció

A mesterséges intelligenciával szerkesztett képek és videók egyre inkább elmossák a határt a valóság és a hamisítvány között. Nemrég még nevettünk a szerkesztett videókon és képeken, mondván, bármelyikünk felismeri, melyik az eredeti – most azonban új utat tört magának az AI.

Mesterséges intelligenciával szerkesztik nyersre a hamburgerhúst

Egy vírusként terjedő posztban azt állította egy King Sukuna nevű felhasználó, hogy nyersre szerkesztette a hamburgerét fotóin, hogy visszatérítést kapjon.

A bejegyzés pillanatok alatt több mint egymillió megtekintést hozott. A manipulált fotót ezután beküldte a népszerű amerikai ételkiszállító szolgáltatásnak, a DoorDashnek, amely már év eleje óta tisztában van a problémával, és külön eszközöket vetett be a visszatérítési csalások kiszűrésére.

Az X (korábban Twitter) felhasználói reagáltak a posztra.

Ez már a spórolás következő szintje

– írta egyikük.

Sokan azonban felháborítónak tartották a bejegyzést.

Még egy ok, amiért ez a generáció a legalja. Folyton lejjebb teszik a lécet. Pont ők teremtik meg azokat a körülményeket, amik miatt panaszkodnak. Aztán csodálkoznak, ha a cégek többé nem adnak visszatérítést.

 

