Ilyen nincs: botrány, amit a hamburgerhússal műveltek

Az MI korában egyre nehezebb eldönteni, mi valós és mi nem. Egyesek mesterséges intelligenciával szerkesztik a hamburgerfotókat is, hogy visszatérítést kapjanak.
Egyesek mesterséges intelligenciával szerkesztik nyersre a hamburgerhúst, hogy visszatérítést kapjanak. A hihetetlen történetet az Indy100 osztotta meg.
A mesterséges intelligenciával szerkesztett képek és videók egyre inkább elmossák a határt a valóság és a hamisítvány között. Nemrég még nevettünk a szerkesztett videókon és képeken, mondván, bármelyikünk felismeri, melyik az eredeti – most azonban új utat tört magának az AI.
Mesterséges intelligenciával szerkesztik nyersre a hamburgerhúst
Egy vírusként terjedő posztban azt állította egy King Sukuna nevű felhasználó, hogy nyersre szerkesztette a hamburgerét fotóin, hogy visszatérítést kapjon.
A bejegyzés pillanatok alatt több mint egymillió megtekintést hozott. A manipulált fotót ezután beküldte a népszerű amerikai ételkiszállító szolgáltatásnak, a DoorDashnek, amely már év eleje óta tisztában van a problémával, és külön eszközöket vetett be a visszatérítési csalások kiszűrésére.
Az X (korábban Twitter) felhasználói reagáltak a posztra.
Ez már a spórolás következő szintje
– írta egyikük.
Sokan azonban felháborítónak tartották a bejegyzést.
Még egy ok, amiért ez a generáció a legalja. Folyton lejjebb teszik a lécet. Pont ők teremtik meg azokat a körülményeket, amik miatt panaszkodnak. Aztán csodálkoznak, ha a cégek többé nem adnak visszatérítést.
