Félúton a csoda felé: a hősies Léni és harmadik őssejtterápia
Baksy Lénárd, a kilencéves autista kisfiú története újabb szívmelengető fejezethez érkezett. A család és egy egész ország összefogása révén Léni túl van a harmadik pozsonyi őssejtkezelésén. Bár az út fárasztó volt, a remény a gyógyulásra erősebb, mint valaha.
Léni történetét sokan követik: a kisfiúnál három éve diagnosztizálták az autizmust, és bár beszélni még nem tud, családja nem adja fel a küzdelmet. Miután szinte minden terápiát kipróbáltak, a költséges őssejtkezelés maradt az utolsó nagy reménységük. Az édesapa, Baksy Ádám emberfeletti munkával és a támogatók segítségével gyűjtötte össze a szükséges forrásokat a szlovákiai magánklinika kezeléseire. A cél öt alkalom, amiből a napokban a legfontosabb „félidős” állomást, a harmadikat is sikeresen teljesítették.
A harmadik út már a rutin és a meghatottság különös keveréke volt. A család hajnal ötkor vágott neki a Pozsonyba vezető útnak, és ezúttal a szerencse is melléjük szegődött: a forgalom zavartalan volt, így idő előtt érkeztek meg. A klinikán már ismerősként köszöntötték a kis hőst.
A kórházban, mint mindig, most is kedvesen fogadtak minket. Léni a folyosón felfedezte a rólunk készült közös fotót a falon!
– mesélte elérzékenyülve Ádám. Ez az apró momentum is jelzi: Léni már nem csak egy páciens a sok közül, hanem a klinika közösségének inspiráló tagja, akinek minden lépését figyelemmel kísérik.
Léni hősies helytállása 850 kilométeren át
A beavatkozás a megszokott rendben zajlott, Léni pedig példás fegyelemmel viselte a procedúrát. A hazaút azonban már tartogatott kihívásokat: az M1-es autópálya végeláthatatlan terelései, a dugók és a szakadó esőből hirtelen havazásba forduló időjárás próbára tette a családot. A több mint 850 kilométeres túra végén azonban a fáradtságot felülírta a büszkeség.
Léni a hősies helytállásáért cserébe egy különleges jutalmat is kapott: ezúttal kivételesen kólát is ihatott a pihenőnél. Az édesapa egy kedves, férfiasodó részletet is megosztott:
Rá kellett jönnöm, hogy a kisfiam férfiasodik, szőrösödik a karja. Éppen ezért nem esett neki jól, amikor otthon le kellett tépnünk a ragtapaszt a ’bibiről’. De túlvagyunk rajta, és mire hazaértünk, már a fehér táj fogadott minket.
„Álmomban sem gondoltam volna, hogy eddig eljutunk"
A harmadik kezelés után a család bizakodóbb, mint valaha. Bár az út hosszú és anyagilag is megterhelő, a szeretet és a közösség ereje átlendíti őket a nehézségeken. Baksy Ádám hálája végtelen mindenki felé, aki lehetővé tette ezt az utat:
Hálás köszönet mindenkinek, aki segített, hogy eljuthassunk ezekre a kezelésekre! Nincs még vége, de álmomban sem gondoltam volna, hogy idáig is eljutunk. Folytatjuk!
– mondta az édesapa, aki a nap végén Lénivel együtt, fáradtan, de boldogan dőlt ágyba a sikeres nap után.
Léni fejlődése továbbra is mindenki számára követhető. A küzdelem nem áll meg, hiszen minden egyes kezelés egy újabb esély arra, hogy a kisfiú egyszer majd szavakkal is elmondhassa: köszönöm.
Ha szeretnéd te is nyomon követni Léni fejlődését, akkor ITT megtenni!
