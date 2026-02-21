Félúton a csoda felé: a hősies Léni és harmadik őssejtterápia

RETRO RÁDIÓ

Baksy Lénárd, a kilencéves autista kisfiú története újabb szívmelengető fejezethez érkezett. A család és egy egész ország összefogása révén Léni túl van a harmadik pozsonyi őssejtkezelésén. Bár az út fárasztó volt, a remény a gyógyulásra erősebb, mint valaha.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 20:00
autizmus kezelés terápia

Léni történetét sokan követik: a kisfiúnál három éve diagnosztizálták az autizmust, és bár beszélni még nem tud, családja nem adja fel a küzdelmet. Miután szinte minden terápiát kipróbáltak, a költséges őssejtkezelés maradt az utolsó nagy reménységük. Az édesapa, Baksy Ádám emberfeletti munkával és a támogatók segítségével gyűjtötte össze a szükséges forrásokat a szlovákiai magánklinika kezeléseire. A cél öt alkalom, amiből a napokban a legfontosabb „félidős” állomást, a harmadikat is sikeresen teljesítették.

Léni az őssejt terápia közben.
Léni az őssejt terápia közben. fotó: beküldött

 

A harmadik út már a rutin és a meghatottság különös keveréke volt. A család hajnal ötkor vágott neki a Pozsonyba vezető útnak, és ezúttal a szerencse is melléjük szegődött: a forgalom zavartalan volt, így idő előtt érkeztek meg. A klinikán már ismerősként köszöntötték a kis hőst.

A kórházban, mint mindig, most is kedvesen fogadtak minket. Léni a folyosón felfedezte a rólunk készült közös fotót a falon! 

– mesélte elérzékenyülve Ádám. Ez az apró momentum is jelzi: Léni már nem csak egy páciens a sok közül, hanem a klinika közösségének inspiráló tagja, akinek minden lépését figyelemmel kísérik.
 

Léni hősies helytállása 850 kilométeren át

A beavatkozás a megszokott rendben zajlott, Léni pedig példás fegyelemmel viselte a procedúrát. A hazaút azonban már tartogatott kihívásokat: az M1-es autópálya végeláthatatlan terelései, a dugók és a szakadó esőből hirtelen havazásba forduló időjárás próbára tette a családot. A több mint 850 kilométeres túra végén azonban a fáradtságot felülírta a büszkeség.

Léni a hősies helytállásáért cserébe egy különleges jutalmat is kapott: ezúttal kivételesen kólát is ihatott a pihenőnél. Az édesapa egy kedves, férfiasodó részletet is megosztott: 

Rá kellett jönnöm, hogy a kisfiam férfiasodik, szőrösödik a karja. Éppen ezért nem esett neki jól, amikor otthon le kellett tépnünk a ragtapaszt a ’bibiről’. De túlvagyunk rajta, és mire hazaértünk, már a fehér táj fogadott minket.

Léni és apukája a pozsonyi magánklinikán. fotó: beküldött 

„Álmomban sem gondoltam volna, hogy eddig eljutunk"

A harmadik kezelés után a család bizakodóbb, mint valaha. Bár az út hosszú és anyagilag is megterhelő, a szeretet és a közösség ereje átlendíti őket a nehézségeken. Baksy Ádám hálája végtelen mindenki felé, aki lehetővé tette ezt az utat: 

Hálás köszönet mindenkinek, aki segített, hogy eljuthassunk ezekre a kezelésekre! Nincs még vége, de álmomban sem gondoltam volna, hogy idáig is eljutunk. Folytatjuk!

– mondta az édesapa, aki a nap végén Lénivel együtt, fáradtan, de boldogan dőlt ágyba a sikeres nap után.

Léni fejlődése továbbra is mindenki számára követhető. A küzdelem nem áll meg, hiszen minden egyes kezelés egy újabb esély arra, hogy a kisfiú egyszer majd szavakkal is elmondhassa: köszönöm.
 

Ha szeretnéd te is nyomon követni Léni fejlődését, akkor ITT megtenni!

 

