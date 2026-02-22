„Végeláthatatlanul folytatódnak a frontok” – kikészülhet a szervezetünk a következő napokban

Az egyik fronthatás után érkezik a másik, a február idén példátlan hullámvasútra ültette az országot. Hol enyhe, tavaszias levegő, hol csípős, közel mínusz 10 Celsius-fokos hideg csap le ránk, a szervezetünk pedig egyre nehezebben bírja a terhelést. A hirtelen légnyomás- és hőmérséklet-változás kimeríti a testet. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász most elárulja, milyen veszélyek leselkednek ránk, és mit tehetünk, hogy enyhítsük az időjárás-érzékenység tüneteit.

A sorozatos fronthatások terhelő hatással vannak a szervezetre Fotó: Gáll Regina / Metropol



Kínzó fronthatások jönnek egymás után februárban

„Lényegesen rosszabbul alakul a helyzet, mint ahogy néhány nappal ezelőtt kinézett. Példátlanná válik a frontsorozat, továbbra is azt látjuk, hogy végeláthatatlanul folytatódnak a frontok” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.



Alig, hogy távozott a pénteki erős front, máris érkezik egy kettősfront. A meteogyógyász szerint ilyen változékony, frontokkal tarkított február még soha nem volt. Nagyon kimerülhet a szervezetünk és sokkal több ember válik időjárás- és frontérzékennyé. Rengetegen panaszkodnak a napokban elviselhetetlen migrénre is.

A szervezetünknek semmi esélye egy kis regenerálódásra, megpihenésre, amire nagy szüksége lenne, hogy el tudjuk viselni a folyamatosan erősen változó körülményeket és a meteogyógyászati következményeket

– mondta dr. Pintér Ferenc, kiemelve, hogy a frontok mellett az egyéb időjárási körülmények is nagyon kedvezőtlenek. Mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmérséklet is várható a hóval fedett területeken, valamint kevés helyen számíthatunk minimális napsütésre, inkább havasesőre és ónos eső érkezik, amik a közlekedés mellett, az emberi szervezetre is rossz hatással vannak.

„Fennmaradnak a súlyos keringési terhelések. Továbbra is számíthatunk a sztrók, infarktus, rendkívülien ingadozó vérnyomás gyakoribb előfordulására”– mondta a meteorgyógyász kiemelve, hogy megjelennek a gyulladásos és görcsös panaszok, fejfájások, emésztési problémák, mellkasi diszkomfort és szédülés is. A szakember azt tanácsolja, hogy ne éljünk együtt a panaszokkal, hanem érdemes kivizsgáltatni magunkat, hogy megtaláljuk rá a megfelelő megoldást.