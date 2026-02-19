Havazás és mínuszok: ha nem vigyázunk sztrókot kaphatunk

A tavaszias, 15 fok közeli hőmérséklet után ismét beköszöntött a tél. Országszerte nagy pelyhekben hull a hó. A hirtelen jött mínuszok és a havazás megviseli az emberi szervezetet is. Vannak akiket napok óta kínzó migrén gyötör, de veszélyesebb következményei is lehetnek a hidegfrontnak.

Újra itt a havazás Fotó: Gáll Regina / Metropol

Megkeseríti az életünket a havazás



Több helyen tartósan megmaradhat a friss hótakaró, főleg ott, ahol éjszakánként fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Az olvadás hétvégén indulhat be látványosabban, amikor napközben ismét 5-8 Celsius-fok köré emelkedik a hőmérséklet. A hirtelen időjárási változás nemcsak a közlekedést borítja fel, hanem a szervezetünket is. Az elmúlt napokban sokakat gyötört migrén, fejfájás, vérnyomás-ingadozás. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint az erős fronthatások komoly terhelést jelentenek a keringési rendszerre nézve. Ilyenkor statisztikailag nőhet a sztrók és az infarktus kockázata.

A februári frontsorozat példátlan, minden nap újabb változó fronthatásokkal jár. Durva viharciklon frontjai érkeznek meg, melegfront után drasztikus hidegfronti hatás fog érvényesülni. Nagyon komoly terhelésnek lesz kitéve a szervezetünk

– mondta a meteogyógyász.



Mit tehetünk ezekben a napokban?

Fontos a réteges öltözködés, a bőséges folyadékfogyasztás és a túlzott fizikai megterhelés kerülése. Érdemes rendszeresen mérni a vérnyomást, magnéziumban gazdag ételeket fogyasztani és érdemes többet pihenni. Aki migrénre hajlamos, készüljön fel előre és legyen kéznél a bevált gyógyszer, valamint kerülje a hirtelen hőmérséklet-változást.

A tél néhány napig visszaköszön, viszont hamarosan enyhülés várható; de addig is figyeljünk oda magunkra.