RETRO RÁDIÓ

Havazás és mínuszok: ha nem vigyázunk sztrókot kaphatunk

Meteogyógyász beszél a következő napok veszélyeiről. A havazás és a nagy hideg ismét megkeserítheti az életünket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 16:45
havazás front időjárás

A tavaszias, 15 fok közeli hőmérséklet után ismét beköszöntött a tél. Országszerte nagy pelyhekben hull a hó. A hirtelen jött mínuszok és a havazás megviseli az emberi szervezetet is. Vannak akiket napok óta kínzó migrén gyötör, de veszélyesebb következményei is lehetnek a hidegfrontnak.

havazás
Újra itt a havazás Fotó: Gáll Regina / Metropol

Megkeseríti az életünket a havazás


Több helyen tartósan megmaradhat a friss hótakaró, főleg ott, ahol éjszakánként fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Az olvadás hétvégén indulhat be látványosabban, amikor napközben ismét 5-8 Celsius-fok köré emelkedik a hőmérséklet. A hirtelen időjárási változás nemcsak a közlekedést borítja fel, hanem a szervezetünket is. Az elmúlt napokban sokakat gyötört migrén, fejfájás, vérnyomás-ingadozás. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint az erős fronthatások komoly terhelést jelentenek a keringési rendszerre nézve. Ilyenkor statisztikailag nőhet a sztrók és az infarktus kockázata.

A februári frontsorozat példátlan, minden nap újabb változó fronthatásokkal jár. Durva viharciklon frontjai érkeznek meg, melegfront után drasztikus hidegfronti hatás fog érvényesülni. Nagyon komoly terhelésnek lesz kitéve a szervezetünk

– mondta a meteogyógyász.


Mit tehetünk ezekben a napokban? 

Fontos a réteges öltözködés, a bőséges folyadékfogyasztás és a túlzott fizikai megterhelés kerülése. Érdemes rendszeresen mérni a vérnyomást, magnéziumban gazdag ételeket fogyasztani és érdemes többet pihenni. Aki migrénre hajlamos, készüljön fel előre és legyen kéznél a bevált gyógyszer, valamint kerülje a hirtelen hőmérséklet-változást.

A tél néhány napig visszaköszön, viszont hamarosan enyhülés várható; de addig is figyeljünk oda magunkra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu