Tragédia: Ugyanazon a napon diagnosztizáltak rákot az anyánál és lányánál, de csak az egyikük élte túl

Egy nő sokkoló hír kapott az orvosaitól, rákos betegséget diagnosztizáltak nála. Ezután felhívta az édesanyját, hogy elmondja neki a borzalmas hírt, de még megdöbbentőbb dolgot hallott: anyja is rákos betegségben szenved.

Az anya vérrákban, a lánya mellrákban szenvedett Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw

Agresszív rákos betegségben szenvedett az anya és lánya

2023 nyarán Stevie Wise lesújtó diagnózist kapott, a feltételezett ciszta a mellében valójában rák volt. De amikor felhívta az édesanyját, Belindát, még ennél is sokkolóbb hír fogadta. A 63 éves nő is kórházba ment aznap és myeloma multiplexet (plazmasejtes mielóma), egyfajta vérrákot diagnosztizáltak nála. A pár ugyanazon a napon kapta meg a diagnózist, néhány óra különbséggel.

A 40 éves Stevie majdnem kihagyta a kórházi vizsgálatot, hogy az anyukájával lehessen. Stevie megérzése mégis azt súgta, hogy menjen el a saját időpontjára, ez a döntés végső soron megmentette az életét.

A vizsgálatok két daganatot és látható duzzanatot mutattak Stevie karja alatt. Az orvosok megerősítették, hogy harmadik stádiumú mellrákja van, amely már átterjedt a nyirokcsomóira is. Stevie azonnal a kezelésre koncentrált, az anyukájának még beszélni is alig tudott arról, hogy mi történik. Belinda este nem reagált a kezelésre, a betegsége már túl előrehaladott stádiumban volt.

A család egy brutális évet élt át. Stevie masztektómián, rekonstrukción, kemoterápián és sugárterápián esett át, míg Belinda állapota tovább romlott. Bár szerettek volna egymás mellett lenni és támogatni egymást a gyógyulásban, külön kórházakban kezelték őket, így kénytelenek voltak távol maradni egymástól.

Belinda 2024 augusztusában hunyt el, mindössze 63 éves korában. Stevie esetében a kezelés miatt tartós fáradtsággal és mozgásszervi problémákkal kell együtt élnie, de a nő rákja teljesen eltűnt - írja a Metro.