RETRO RÁDIÓ

Tragédia: Ugyanazon a napon diagnosztizáltak rákot az anyánál és lányánál, de csak az egyikük élte túl

A pár ugyanazon a napon kapta meg a diagnózist, mindössze néhány óra különbséggel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 17:30
rákos beteg betegség anya-lánya

Egy nő sokkoló hír kapott az orvosaitól, rákos betegséget diagnosztizáltak nála. Ezután felhívta az édesanyját, hogy elmondja neki a borzalmas hírt, de még megdöbbentőbb dolgot hallott: anyja is rákos betegségben szenved.

Agresszív rákos betegségben szenvedett az anya és lánya
Az anya vérrákban, a lánya mellrákban szenvedett    Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw

Agresszív rákos betegségben szenvedett az anya és lánya

2023 nyarán Stevie Wise lesújtó diagnózist kapott, a feltételezett ciszta a mellében valójában rák volt. De amikor felhívta az édesanyját, Belindát, még ennél is sokkolóbb hír fogadta. A 63 éves nő is kórházba ment aznap és myeloma multiplexet (plazmasejtes mielóma), egyfajta vérrákot diagnosztizáltak nála. A pár ugyanazon a napon kapta meg a diagnózist, néhány óra különbséggel.

A 40 éves Stevie majdnem kihagyta a kórházi vizsgálatot, hogy az anyukájával lehessen. Stevie megérzése mégis azt súgta, hogy menjen el a saját időpontjára, ez a döntés végső soron megmentette az életét.

A vizsgálatok két daganatot és látható duzzanatot mutattak Stevie karja alatt. Az orvosok megerősítették, hogy harmadik stádiumú mellrákja van, amely már átterjedt a nyirokcsomóira is. Stevie azonnal a kezelésre koncentrált, az anyukájának még beszélni is alig tudott arról, hogy mi történik. Belinda este nem reagált a kezelésre, a betegsége már túl előrehaladott stádiumban volt.

A család egy brutális évet élt át. Stevie masztektómián, rekonstrukción, kemoterápián és sugárterápián esett át, míg Belinda állapota tovább romlott. Bár szerettek volna egymás mellett lenni és támogatni egymást a gyógyulásban, külön kórházakban kezelték őket, így kénytelenek voltak távol maradni egymástól.

Belinda 2024 augusztusában hunyt el, mindössze 63 éves korában. Stevie esetében a kezelés miatt tartós fáradtsággal és mozgásszervi problémákkal kell együtt élnie, de a nő rákja teljesen eltűnt - írja a Metro.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu